Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρές επιδόσεις, διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας και επιτάχυνση επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες συνθέτουν την εικόνα του Ομίλου Qualco στα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο, ο οποίος καταγράφει ιστορικό ρεκόρ προσαρμοσμένου EBITDA και €43,6 εκατ. και επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους.

Ειδικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, στα €101,1 εκατ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε στα €13,4 εκατ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 13,2%, έναντι 14,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας τις αυξημένες δαπάνες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων υλοποίησης έργων, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη τεχνολογίας διττής χρήσης.

Στο δωδεκάμηνο από τον Ιούλιο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, τα έσοδα ανήλθαν σε €228,2 εκατ., αυξημένα κατά 16%, και το προσαρμοσμένο EBITDA σε €43,6 εκατ. Πρόκειται για τις υψηλότερες επιδόσεις δωδεκαμήνου στην ιστορία του Ομίλου, με περιθώριο EBITDA 19,1%.

Ανεκτέλεστο που στηρίζει την ανάπτυξη της επόμενης πενταετίας Στις 30 Ιουνίου 2026, το ανεκτέλεστο έργων για την επόμενη πενταετία ανήλθε σε €762 εκατ. Από το σύνολο αυτό, €335 εκατ., ή 44%, προέρχονται από διεθνείς πελάτες. Τα ποσά αφορούν έργα που έχουν ήδη ανατεθεί και όχι εκτιμήσεις για μελλοντικές αναθέσεις, ενώ μέρος των συμβάσεων εκτείνεται πέρα από τον πενταετή ορίζοντα.

Επιτάχυνση της διεθνούς παρουσίας

Τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν κατά 24%, και αντιστοιχούν πλέον στο 32% των εσόδων του Ομίλου, από 29% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Bank AlJazira στη Σαουδική Αραβία επέλεξε το Qualco ProximaPlus για λύσεις χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας συμβατές με τη Σαρία, αποτελώντας τον 13ο μεγάλο πελάτη του Ομίλου στη Μέση Ανατολή. Η Quento συγκαταλέγεται στους επιλεγέντες

αναδόχους της σύμβασης πλαισίου DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικής αξίας άνω των €3,97 δισ., ενώ η πλήρης παροχή υπηρεσιών προς τη Thames Water στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων και διαφοροποίηση εσόδων

Ο τομέας Platform as a Service κατέγραψε αύξηση εσόδων 18%, ο τομέας Λογισμικού και Τεχνολογίας 16% και ο τομέας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων 2%. Παράλληλα, διευρύνεται η συμμετοχή κλάδων όπως οι τηλεπικοινωνίες, η μεταποίηση, οι μεταφορές, το λιανεμπόριο και η ναυτιλία.

Συγκεκριμένα, η Qualco Intelligent Finance ανανέωσε και επέκτεινε με τη ΔΕΗ την τιτλοποίηση απαιτήσεών της στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χαμηλής και μέσης τάσης, στο φυσικό αέριο και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η QQuant πρόσθεσε τέσσερα χαρτοφυλάκια, ανεβάζοντας τα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού σε €21,4 δισ., υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024.

Τρεις αγορές με κοινή βάση την ιδιόκτητη τεχνολογία

Αξιοποιώντας τεχνογνωσία 25 ετών, ο Όμιλος επεκτείνει τις εφαρμογές της τεχνολογίας του στην ακίνητη περιουσία, στην πολιτική προστασία και την άμυνα, καθώς και στο embedded finance. Κοινή βάση αποτελεί η ιδιόκτητη τεχνολογική υποδομή του, με την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της.

Ακίνητη περιουσία

Το Uniko, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, και η ODS, κοινοπραξία με την Τράπεζα Πειραιώς, διευρύνουν την παρουσία του Ομίλου στην αγορά ακινήτων. Η ODS προγραμματίζει για τον Δεκέμβριο την έναρξη υπηρεσιών χορήγησης στεγαστικών δανείων με αξιοποίηση agentic AI.

Στον δημόσιο τομέα, κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό άνω του 90% ανέλαβε την ψηφιακή χαρτογράφηση, τακτοποίηση και αποτίμηση περίπου 4.000 ακινήτων του Υπουργείου Υγείας. Το έργο, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, έχει προϋπολογισμό σχεδόν €10 εκατ., διάρκεια 24 μηνών και δικαίωμα προαίρεσης για πρόσθετες υπηρεσίες έως €5 εκατ.

Τεχνολογία διττής χρήσης (Dual-Use)

Μέσω του QART, ο Όμιλος έχει αναπτύξει δύο τεχνολογικές λύσεις με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία: ένα σύστημα Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας μη επανδρωμένων πλατφορμών. Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του QART διαθέτουν διαβάθμιση ασφαλείας σε επίπεδο κράτους, NATO και EU SECRET.

Τον Αύγουστο υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την ανάπτυξη μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας πολλαπλών χρήσεων, ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής. Η Qualco θα παρέχει το λογισμικό, την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγορίθμους, για εφαρμογές στην άμυνα, την ασφάλεια και τη γαλάζια οικονομία, με προσανατολισμό τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές

Embedded Finance

Ο Όμιλος έχει υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για άδεια πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο την έναρξη λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση χορήγησης της απαιτούμενης άδειας. Το σχεδιαζόμενο μοντέλο προβλέπει την παροχή καταναλωτικής πίστης από λιανεμπόρους στο σημείο πώλησης, με έγκριση και εξυπηρέτηση μέσω της πλατφόρμας της Qualco και χρηματοδότηση από συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

O Όμιλος θα ολοκληρώσει μέσα σε έναν χρόνο τη διάθεση πέντε νέων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν το ML Studio, που κυκλοφόρησε τον Μάιο, το Agenly, που περνά σε πλήρη εμπορική διάθεση τον Οκτώβριο, και το Agentic Studio, που ακολουθεί τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, ο AI Security Analyst της Cenobe έχει τεθεί σε λειτουργία για συνεχή κυβερνοάμυνα.

Πάνω από το 50% των ομάδων υλοποίησης χρησιμοποιεί ήδη καθημερινά την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο το 90% έως το τέλος του έτους. Η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με πελάτες, της διαχείρισης εγγράφων και των υποστηρικτικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Λειτουργικής Αποδοτικότητας του Ομίλου, αναμένεται να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τα περιθώρια κερδοφορίας.

Επενδύσεις, ταμειακές ροές και χρηματοοικονομική θέση

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στο 10,0% των εσόδων, έναντι 8,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς ο Όμιλος επιτάχυνε τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες και δυνατότητες υλοποίησης έργων στο εξωτερικό. Έως τις 30 Ιουνίου είχε διατεθεί το 80% των κεφαλαίων της δημόσιας εγγραφής, νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφάνισαν εκροή €2,8 εκατ. στο εξάμηνο. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την εποχικότητα, την πραγματοποίηση δαπανών πριν από τα αντίστοιχα έσοδα και τον χρόνο είσπραξης απαιτήσεων από ολοκληρωμένα έργα, ιδίως στον δημόσιο τομέα, στη Μέση Ανατολή και σε ευρωπαϊκές συμβάσεις πλαισίου. Η σταδιακή εξόφληση των απαιτήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους, κοντά στα ιστορικά επίπεδα του Ομίλου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε €21,0 εκατ., έναντι €55,1 εκατ. στην αρχή του έτους, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε €67 εκατ., από €73 εκατ. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA δωδεκαμήνου, εξαιρουμένων SCI και μισθώσεων, διαμορφώθηκε σε 1,3x, έναντι 0,8x στο τέλος του 2025, με εκτίμηση επαναφοράς περίπου στο 1,0x έως το τέλος του 2026. Το μέσο κόστος δανεισμού ήταν 4,15%.

Προοπτικές και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του για αύξηση εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20% για το σύνολο του 2026. Η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη την εποχικότητα της δραστηριότητας, καθώς περίπου το 60% των ετήσιων εσόδων καταγράφεται στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο έτος.

Από τη χρήση 2027, η διοίκηση αναμένει αναβαθμισμένο περιθώριο EBITDA 22%, κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου στο 7% των εσόδων και δείκτη μόχλευσης κάτω από 1,0x. Έως το 2028, στόχος είναι τα διεθνή έσοδα να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου και τα έσοδα

του Ομίλου να διπλασιαστούν σε σχέση με το επίπεδο πριν από τη δημόσια εγγραφή.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των αποδόσεων για τους μετόχους του, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων και σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Διαβάστε ακόμη

Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ενεργειακό ντόμινο «φουσκώνει» τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ