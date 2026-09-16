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Η πολυετής συνεργασία μεταξύ της Glencore και της Radiant World οδηγείται σε μετωπική σύγκρουση, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός εμπορίας πρώτων υλών κατηγορεί την εταιρεία εμπορίου μετάλλων ότι χρησιμοποίησε πλαστά τιμολόγια, συμβάσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τράπεζες.

Η εξέλιξη έρχεται την ίδια στιγμή που η Radiant World και συνδεδεμένες εταιρείες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη της Σιγκαπούρης, ζητώντας αποζημιώσεις άνω των 2 δισ. δολαρίων από μονάδες της Glencore, μετατρέποντας μια μέχρι πρόσφατα στενή επιχειρηματική σχέση σε δικαστική διαμάχη μεγάλης κλίμακας.

Η Glencore ανακοίνωσε ότι έχει διακόψει κάθε εμπορική συνεργασία με τη Radiant World, τη Sapphire Minmetals και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, δηλώνοντας ότι έχει «αποχωρήσει από όλες τις υποχρεώσεις» που σχετίζονται με τον όμιλο.

Καταγγελίες για παραποιημένα έγγραφα

Για πρώτη φορά, η Glencore προχώρησε σε ευθείες κατηγορίες περί απάτης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει στοιχεία πως η Radiant World και οι συνδεδεμένες εταιρείες απέστειλαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραποιημένα τιμολόγια και συμβάσεις, αλλά και κατασκευασμένα emails που εμφανίζονταν ως επικοινωνίες με στελέχη της Glencore.

Η υπόθεση στη Σιγκαπούρη κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από 11 εταιρείες που συνδέονται με τη Radiant World. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται οι εμπορικές δραστηριότητες των δύο βασικών εταιρειών, αλλά και θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ελβετία.

Η πρώτη δικαστική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της, η Radiant World επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά της Glencore, διεκδικώντας αποζημιώσεις άνω των 2 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί παρανομιών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «εμπορική διαφορά» που προέκυψε από μια μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση.

Η κατάρρευση μιας στενής συνεργασίας

Η σύγκρουση αποτελεί δραματική ανατροπή σε μια σχέση που για χρόνια χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα στενή. Η Glencore είχε λειτουργήσει ως ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Radiant World, βοηθώντας την εταιρεία να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και αποκτώντας δικαιώματα που της έδιναν τη δυνατότητα να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η Glencore έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 480 εκατ. δολαρίων για την έκθεσή της στη Radiant World, μία από τις μεγαλύτερες ζημιές που έχει καταγράψει η εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών ως εισηγμένη.

Η Glencore ανέφερε ότι εξετάζει τις προηγούμενες επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Radiant World, τη Sapphire Minmetals και τις συνδεδεμένες εταιρείες, προκειμένου να αξιολογήσει το σύνολο των κινδύνων.

Από τη στήριξη στις αμφιβολίες των τραπεζών

Η σχέση των δύο πλευρών άρχισε να επιδεινώνεται όταν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να απευθύνονται στη Glencore για τιμολόγια της Radiant World που έφεραν το όνομά της, αλλά η εταιρεία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ως αυθεντικά.

Η υπόθεση ενίσχυσε τις ανησυχίες στην αγορά εμπορευμάτων, καθώς αρκετές μεγάλες εταιρείες trading περιόρισαν ή διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Radiant World μετά από προβληματισμούς για έγγραφα που είχαν παρουσιαστεί σε τράπεζες.

Η Radiant World είχε στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα.

Παράλληλα, δικαστικές διαδικασίες έχουν ανοίξει και από άλλες πλευρές. Η εταιρεία χρηματοδότησης τιμολογίων Incomlend υποστήριξε ότι η Radiant World χρησιμοποίησε έγγραφα της Glencore για δανεισμό, τα οποία αργότερα η Glencore χαρακτήρισε μη γνήσια.

Επιπλέον, η Jefferies Financial Group έχει κατηγορήσει τη Radiant World για παραποίηση τιμολογίων σιδηρομεταλλεύματος στο πλαίσιο «παράνομου σχεδίου», γεγονός που οδήγησε δικαστήριο του Λονδίνου στην επιβολή παγκόσμιας δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 499 εκατ. δολαρίων κατά της Radiant World και της Sapphire Minmetals.

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