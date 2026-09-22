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Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) της Ιρλανδίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 403 εκατ. ευρώ στην Google, με εκπρόσωπο της εταιρείας να διευκρινίζει ότι η υπόθεση αφορά παλαιότερες πολιτικές, οι οποίες έχουν πλέον αναθεωρηθεί.

Ειδικότερα, σε συνέχεια δημοσιευμάτων αναφορικά με την επιβολή προστίμου ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ στην Google από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) της Ιρλανδίας, εκπρόσωπος της Google δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά παλαιότερες πολιτικές, οι οποίες έκτοτε έχουν επικαιροποιηθεί. Από το 2019 και μετά, έχουμε εξελίξει σημαντικά τις πρακτικές μας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή ισχυρά εργαλεία που καθιστούν απλή τη διαχείριση των δεδομένων τοποθεσίας».

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