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Η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα παραγωγής της γαλλικής εταιρίας ενεργειακής τεχνολογίας Schneider Electric για την παραγωγή εξοπλισμού μέσης τάσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς τέθηκε σε λειτουργία στις 28 Οκτωβρίου στην πόλη Σιαμέν που βρίσκεται στην επαρχία Φουτσιάν της ανατολικής Κίνας.

Η πρώτη φάση της εγκατάστασης της γαλλικής εταιρίας στο βιομηχανικό πάρκο Xiamen Xiang’an Industrial Park, καλύπτει έκταση 110.000 τετραγωνικών μέτρων, ενσωματώνοντας κι ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας (R&D), έναν κόμβο έξυπνης βιομηχανικής παραγωγής, αλλά κι ένα εκπαιδευτικό κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Κατά την ίδια ημέρα, άρχισε η κατασκευή της δεύτερης φάσης του έργου στη Σιαμέν.

Ο Σου Σαοφένγκ αντιπρόεδρος της Schneider Electric και επικεφαλής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεσαίας τάσης στην Κίνα, δήλωσε ότι η δεύτερη φάση του έργου θα επεκταθεί σε ουσιαστικές διαδικασίες και κεντρικές ικανότητες παραγωγής, οικοδομώντας πάνω στην αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στα λειτουργικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου.