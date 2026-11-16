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Η νοτιοκορεατική SK Hynix ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να διαθέσει 1,4 τρισ. γουόν (1,05 δισ. δολάρια) μέσα στην επόμενη πενταετία για τη στήριξη εγχώριων προμηθευτών υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ημιαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Η εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών παρουσίασε επίσης σχέδια για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης δοκιμών ύψους 874,6 δισ. γουόν, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από κοινού και θα κατασκευαστεί στο συγκρότημα παραγωγής ημιαγωγών της στο Γιονγκίν, νότια της Σεούλ.

Στις εγκαταστάσεις αυτές, μικρότεροι προμηθευτές θα μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους υπό συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν στις εμπορικές γραμμές παραγωγής τσιπ.

Στήριξη των προμηθευτών σε τέσσερα στάδια

Η SK Hynix διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης των προμηθευτών της καλύπτει τέσσερα στάδια: έρευνα και ανάπτυξη, δοκιμές, μαζική παραγωγή και πωλήσεις.

Στόχος είναι να βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Η νέα μονάδα δοκιμών, με την ονομασία Trinity Fab, αποτελεί σύμπραξη της SK Hynix, της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών κυβερνήσεων της Νότιας Κορέας.

Η λειτουργία της προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί ως εξής: 443,2 δισ. γουόν θα διαθέσει η SK Hynix, 373,6 δισ. γουόν η κεντρική κυβέρνηση και 57,7 δισ. γουόν οι τοπικές κυβερνήσεις.

Trinity Fab: Η νέα υποδομή στο συγκρότημα των 600 τρισ. γουόν

Η εγκατάσταση θα στεγαστεί στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιπ του συγκροτήματος ημιαγωγών της SK Hynix στο Γιονγκίν, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ.

Στο συγκεκριμένο συγκρότημα, η εταιρεία σχεδιάζει συνολικές επενδύσεις ύψους 600 τρισ. γουόν για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών.

Το Trinity Fab θα περιλαμβάνει καθαρό χώρο παραγωγής (cleanroom) επιφάνειας 3.305 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και εξοπλισμό για διαδικασίες όπως η λιθογραφία, η χάραξη, η εναπόθεση υλικών και η επιθεώρηση.

Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν υλικά και εξοπλισμό χρησιμοποιώντας δισκία πυριτίου (wafers) διαμέτρου 12 ιντσών, πριν από την ενσωμάτωσή τους στις πραγματικές γραμμές παραγωγής.

Η SK Hynix εκτιμά ότι η κοινόχρηστη υποδομή θα επιτρέψει στους μικρότερους προμηθευτές να μειώσουν το κόστος των δοκιμών και να συντομεύσουν τον χρόνο που απαιτείται για την εμπορική διάθεση των προϊόντων τους.

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα ανατεθεί σε ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, προκειμένου να προστατεύονται η πνευματική ιδιοκτησία και οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση ανάπτυξης και αποζημίωση ακόμη και για αποτυχημένα έργα

Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της έρευνας, η SK Hynix θα καλύπτει προκαταβολικά έως και το 50% του αρχικού κόστους ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα αποζημιώνει τους προμηθευτές για τις εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει, ακόμη και όταν ένα έργο δεν επιτυγχάνει τους προβλεπόμενους στόχους του.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό του οικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι μικρότερες επιχειρήσεις κατά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων.

Η SK Hynix και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διαθέσουν επίσης χρηματοδότηση ύψους 2 τρισ. γουόν, με την υποστήριξη της Korea Trade Insurance Corporation, του κορεατικού οργανισμού ασφάλισης εμπορικών συναλλαγών.

Επιπλέον προγράμματα προβλέπουν δάνεια με χαμηλά επιτόκια και υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής προς τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων υπεργολάβων.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η νοτιοκορεατική εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το εγχώριο οικοσύστημα ημιαγωγών και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε κρίσιμα υλικά, εξαρτήματα και τεχνολογίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης οξύνει τον διεθνή ανταγωνισμό.