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Την ώρα που η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει αρκετούς επιχειρηματίες της τεχνολογίας να αμφισβητούν την αξία των παραδοσιακών πανεπιστημιακών σπουδών, στη Νότια Κορέα, δύο από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους υιοθετούν την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix δεν εξακολουθούν απλώς να δίνουν βαρύτητα στα πανεπιστημιακά πτυχία. Συνεργάζονται απευθείας με πανεπιστήμια για να διαμορφώσουν προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους σε τεχνητή νοημοσύνη και ημιαγωγούς, δημιουργώντας ουσιαστικά μια απευθείας δεξαμενή νέων εργαζομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η εισαγωγή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από υποτροφία και εγγυημένη θέση εργασίας αμέσως μετά την αποφοίτηση. Η Τζουνγκ Τσε-ριν, δευτεροετής φοιτήτρια στο τμήμα Μηχανικής Ημιαγωγών Συστημάτων του Sogang University, σπουδάζει σε ένα τετραετές πρόγραμμα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη SK Hynix. Εφόσον πληροί τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, έχει εξασφαλισμένη πρόσληψη στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της.

Στο Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan, η Κιμ Τε-ριν βρίσκεται στο τρίτο έτος ενός πενταετούς ενιαίου προγράμματος bachelor και master στο AI software, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Samsung Electronics. Στη δική της περίπτωση, η πρόσληψη δεν είναι αυτόματη, καθώς απαιτείται να περάσει ξεχωριστή διαδικασία επιλογής της Samsung.

Τμήματα διασυνδέσεων

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία του νοτιοκορεατικού πανεπιστημιακού συστήματος, τα λεγόμενα «contract departments», δηλαδή τμήματα που δημιουργούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Οι εταιρείες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, παρέχουν οικονομική στήριξη και δημιουργούν συγκεκριμένες διαδρομές πρόσληψης για όσους φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η SK Hynix συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Korea University και το Hanyang University, ενώ η Samsung Electronics έχει αντίστοιχες συνεργασίες με ιδρύματα, όπως το Yonsei University, το Korea Advanced Institute for Science and Technology και το Ulsan Institute of Science and Technology. Σύμφωνα με το CNBC, το μοντέλο δεν περιορίζεται στην τεχνολογία και τους ημιαγωγούς. Αντίστοιχα προγράμματα λειτουργούν σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, όπως η Hyundai Motor και η LG Uplus. Η απήχησή τους αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Jongro Academy στη Σεούλ, οι αιτήσεις για contract departments που συνδέονται με μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από 38% μέσα σε έναν χρόνο.

Έως και 13 υποψήφιοι για κάθε θέση

Η προοπτική απασχόλησης σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Νότιας Κορέας, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη και η βιομηχανία των chips αναπτύσσονται με ταχύτητα, έχει εκτοξεύσει τον ανταγωνισμό για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα τμήματα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026, οι αιτήσεις στα προγράμματα που συνδέονται με τη Samsung Electronics αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ στα αντίστοιχα προγράμματα της SK Hynix η αύξηση έφτασε το 12,7%.

Συνολικά, στα contract departments της Samsung αντιστοιχούσαν 13,44 υποψήφιοι για κάθε διαθέσιμη θέση, ενώ στα προγράμματα που συνδέονται με τη SK Hynix ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 9,14 υποψήφιοι ανά θέση. Η Κιμ ανέφερε στο CNBC ότι βλέπει κάθε χρόνο φοιτητές με ολοένα υψηλότερες βαθμολογίες να εισάγονται στο τμήμα της. Όπως παραδέχεται, με τους σημερινούς βαθμούς εισαγωγής δεν είναι βέβαιη, ότι θα κατάφερνε η ίδια να εξασφαλίσει θέση εάν έκανε τώρα αίτηση.

Δωρεάν δίδακτρα και εγγυημένη πρόσληψη

Στο πρόγραμμα του Sogang University, όλοι οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί λαμβάνουν αυτόματα υποτροφία από τη SK Hynix, ενώ όσοι πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις έχουν εγγυημένη θέση εργασίας στην εταιρεία. Η Τζουνγκ αναφέρει ότι τα δίδακτρά της καλύπτονται, ενώ λαμβάνει επιπλέον μηνιαίο επίδομα σπουδών περίπου 300.000 γουόν. Υπάρχουν, επίσης πρόσθετες υποτροφίες που συνδέονται με υψηλές βαθμολογίες ή διακρίσεις σε projects.

Οι παροχές, ωστόσο, συνοδεύονται από συγκεκριμένες απαιτήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι φοιτητές πρέπει να διατηρούν βαθμολογία GPA τουλάχιστον 2,3 για να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία και τουλάχιστον 2,7 για να εξασφαλίσουν την πρόσληψή τους στη SK Hynix. Όσοι εγκαταλείπουν το πρόγραμμα οφείλουν να επιστρέψουν την οικονομική στήριξη που έχουν λάβει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη SK Hynix, οι απόφοιτοι που προσλαμβάνονται πρέπει να παραμείνουν στην εταιρεία για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με εκείνο κατά το οποίο έλαβαν οικονομική στήριξη. Προσλαμβάνονται πάντως στην ίδια βαθμίδα και με τον ίδιο βασικό μισθό και τις ίδιες παροχές με τους υπόλοιπους νέους πτυχιούχους που εντάσσονται στην εταιρεία.

Διαφορετικό το μοντέλο της Samsung

Στο πρόγραμμα του SKKU με τη Samsung, τα δίδακτρα καλύπτονται για τα πρώτα τρία χρόνια, εφόσον οι φοιτητές πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και ελάχιστη ακαδημαϊκή επίδοση. Από το δεύτερο μισό του τρίτου έτους μπορούν να συμμετάσχουν σε ξεχωριστή διαδικασία πρόσληψης της Samsung.

Η Κιμ τη χαρακτηρίζει μια σχετικά τυπική διαδικασία, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη. Μόνο όσοι την περάσουν συνεχίζουν να λαμβάνουν πλήρη κάλυψη των διδάκτρων για το υπόλοιπο του πενταετούς προγράμματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε μόλις το 2024, επομένως η πρώτη γενιά φοιτητών δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει.

Οι εταιρείες στις αίθουσες διδασκαλίας

Η σχέση των φοιτητών με τις εταιρείες δεν περιορίζεται στην οικονομική στήριξη και στην υπόσχεση μιας μελλοντικής θέσης εργασίας. Η Samsung προσφέρει στους φοιτητές του SKKU δυνατότητες συμμετοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια. Παράλληλα, πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με στελέχη της εταιρείας.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη SK Hynix. Η Τζουνγκ έχει επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ενώ στο πρώτο έτος των σπουδών της παρακολουθούσε κάθε εβδομάδα διαλέξεις από εργαζομένους, στελέχη ή καθηγητές του SK Hynix University πάνω στις τεχνολογίες και τους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Οι φοιτητές είχαν ακόμη τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις για πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας και να λαμβάνουν απευθείας σχόλια από στελέχη της SK Hynix. Οι ίδιες οι εταιρείες συμμετέχουν και στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η Samsung παρέχει στα πανεπιστήμια προτάσεις σχετικά με τα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών, ενώ η SK Hynix συμμετέχει εν μέρει στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του curriculum.

Η μάχη για ταλέντα ξεκινά πριν από το πτυχίο

Για τη Samsung και τη SK Hynix, τα συγκεκριμένα προγράμματα λύνουν ένα κρίσιμο πρόβλημα: δημιουργούν μια σταθερή δεξαμενή νέων εργαζομένων με γνώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Για τους φοιτητές, από την άλλη, προσφέρουν οικονομική στήριξη και μια πολύ πιο ξεκάθαρη επαγγελματική διαδρομή σε μια περίοδο κατά την οποία η είσοδος στις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική. Έτσι, για τους δύο κολοσσούς των chips της Νότιας Κορέας, η αναζήτηση των επόμενων εργαζομένων τους δεν ξεκινά πλέον όταν φτάσει ένα βιογραφικό στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ξεκινά χρόνια νωρίτερα, ήδη, από το πανεπιστήμιο.

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