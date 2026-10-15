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Ενα παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των ημιαγωγών παρέσυρε τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Νότιας Κορέας σε πτώση 8%, αναδεικνύοντας το μέγεθος της φυγής των επενδυτών από τις πλέον υπερτιμημένες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed και οι δυσκολίες χρηματοδότησης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο, οδηγώντας τις μετοχές της SK Hynix και της Samsung Electronics σε απώλειες άνω του 9% η καθεμία.

Καθώς οι πιέσεις εντείνονταν, το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 5%, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τους ημιαγωγούς, όπως η Ibiden και η Kioxia Holdings, να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και η κρίση χρηματοδότησης της AI

Η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο επιθετική νομισματική σύσφιγξη από τη Fed.

Πρόσθετη νευρικότητα προκάλεσε η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της CoreWeave, καθώς τα ομόλογά της υποχώρησαν σε επίπεδα που συνήθως παραπέμπουν σε σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Κορέα μετατρέπεται σε απορροφητή των κραδασμών από το παγκόσμιο ξεπούλημα στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα χρηματοδοτικά προβλήματα της CoreWeave και ο υψηλότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ ενισχύουν τις ανησυχίες για την αύξηση του κόστους δανεισμού και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην AI», δήλωσε η Χίμπι Τσεν, αναλύτρια της Vantage Global Prime.

Όπως πρόσθεσε, οι εξελίξεις αυτές ωθούν τους επενδυτές να περιορίσουν περαιτέρω τις θέσεις τους στις Samsung και SK Hynix.

Εξαϋλώθηκαν 1,6 τρισ. δολάρια από τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών

Ένας από τους σημαντικότερους αμερικανικούς δείκτες μετοχών ημιαγωγών έχει χάσει 1,6 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, καταγράφοντας έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Ακόμη και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Samsung και της ASML Holding δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τους επενδυτές.

Ο Kospi οδεύει προς την έβδομη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή του, με προοπτική να κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Απριλίου.

Οι ξένοι επενδυτές πρωταγωνιστούν στις ρευστοποιήσεις, έχοντας πουλήσει μετοχές του δείκτη αξίας 1,8 δισ. δολαρίων μόνο το πρωί της Πέμπτης. Συνολικά, οι πωλήσεις τους από την αρχή του Οκτωβρίου ξεπερνούν τα 10 δισ. δολάρια.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις αγορές της Ταϊβάν και της Κίνας, με τον δείκτη Taiex να υποχωρεί περισσότερο από 3% και τον Star 50, στον οποίο έχουν σημαντική βαρύτητα οι εταιρείες ημιαγωγών της ηπειρωτικής Κίνας, να διολισθαίνει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

«Το επενδυτικό κλίμα είναι αδύναμο και η κόπωση έχει αρχίσει να συσσωρεύεται», δήλωσε ο Τζο Χιούνικ, επικεφαλής επενδυτικού τμήματος της Iroom Investment Advisors, με έδρα τη Σεούλ.

«Εκτιμώ ότι αυτή η αγορά, που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και καθοδηγείται από τις επενδυτικές ροές, θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια και τις ενδιάμεσες εκλογές», πρόσθεσε.

SK Hynix: Κατάρρευση 57% από τα υψηλά του καλοκαιριού

Η μετοχή της SK Hynix έχει πλέον υποχωρήσει κατά 57% από το υψηλό που κατέγραψε το καλοκαίρι.

Ο κολοσσός των τσιπ μνήμης είχε αναδειχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της επενδυτικής φρενίτιδας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην Ασία, με τη μετοχή του να εκτινάσσεται περισσότερο από 1.000% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο.

Οι επενδυτές είχαν στραφεί μαζικά στις εταιρείες που επωφελούνται από τις περιορισμένες δυνατότητες προσφοράς τσιπ μνήμης, ενώ τα μοχλευμένα χρηματιστηριακά προϊόντα που συνδέονται με τη SK Hynix ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα των ιδιωτών επενδυτών.

Η εκρηκτική άνοδος συνοδεύτηκε από πρωτοφανή μεταβλητότητα.

Πλέον, η εταιρεία έχει χάσει περισσότερα από 660 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με το ιστορικό υψηλό της.

Τα χρέη της τεχνητής νοημοσύνης ανησυχούν τη Wall Street

Τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι επενδυτές προβληματίζονται ολοένα περισσότερο για το τεράστιο ύψος του δανεισμού που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ομόλογα της CoreWeave με λήξη το 2032 έχουν υποχωρήσει περίπου στα 78 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας, προκαλώντας ακόμη και την αντίδραση του Έλον Μασκ, ο οποίος σχολίασε την πτώση με τη λέξη «yikes» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανάγκη της SoftBank Group, μόλις στα τέλη του προηγούμενου μήνα, να προσφέρει αποδόσεις-ρεκόρ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Kospi: Η αποτίμηση στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας

Το μαζικό ξεπούλημα έχει καταστήσει τις αποτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μετοχών σημαντικά πιο ελκυστικές.

Ο δείκτης Kospi διαπραγματεύεται πλέον με πολλαπλασιαστή μικρότερο από 5 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη, δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο από το μισό εκείνου που καταγραφόταν πριν από έναν χρόνο.

Ωστόσο, καθώς το αρνητικό επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να κυριαρχεί, οι διαχειριστές κεφαλαίων συνιστούν προσοχή.

«Η αποτίμηση της χρηματιστηριακής αγοράς της Νότιας Κορέας έχει πλέον υποχωρήσει σε ακραία επίπεδα», δήλωσε ο Κανγκ Ντε Κουν, διευθύνων σύμβουλος της Life Asset Management.

Όπως εξήγησε, οποιαδήποτε περαιτέρω υποχώρηση από τα σημερινά επίπεδα θα μπορούσε να θεωρηθεί ευκαιρία εισόδου στην αγορά. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα χρηματοδότησης του τεχνολογικού κλάδου.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της TSMC

Το επόμενο κρίσιμο γεγονός για τις ασιατικές μετοχές ημιαγωγών είναι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), που αναμένεται εντός της ημέρας.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 2,8% στις πρωινές συναλλαγές.

Οι τεχνολογικές μετοχές της Ταϊβάν έχουν επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τις τελευταίες εβδομάδες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της Νότιας Κορέας.

Αντίθετα, οι ανησυχίες για τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου στην αγορά των τσιπ μνήμης εξακολουθούν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στις Samsung και SK Hynix, έπειτα από τα μεγάλα κέρδη που είχαν καταγράψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

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