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Τα κατοικίδια καταλαμβάνουν ολοένα και πιο σημαντική θέση στην καθημερινότητα των καταναλωτών, γεγονός που αποτυπώνεται και στις αγοραστικές τους συνήθειες. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, το Skroutz αναλύει τα δεδομένα της τελευταίας τριετίας (2023-2026) στην κατηγορία «Κατοικίδια», καταγράφοντας υπερτριπλασιασμό τζίρου (+215% αύξηση τζίρου). Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ενίσχυση της τάσης «Pet Humanization», καθώς οι καταναλωτές επενδύουν περισσότερο στη φροντίδα και την ευζωία των ζώων συντροφιάς τους.

Η μέση δαπάνη ανά παραγγελία για κατοικίδια αυξάνεται 4 φορές ταχύτερα από το σύνολο του marketplace

Η μέση δαπάνη ανά παραγγελία στην κατηγορία «Κατοικίδια» αυξήθηκε κατά 21%, από 34 ευρώ το 2023 σε 41 ευρώ το 2026, σημειώνοντας σχεδόν τετραπλάσιο ρυθμό αύξησης από το σύνολο του marketplace. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στη μέση ετήσια δαπάνη ανά χρήστη για προϊόντα κατοικίδιων, η οποία ανήλθε στα 121 ευρώ το 2026, από 79 ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 53%.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της υπηρεσίας Skroutz Plus, καθώς τα συνδρομητικά μέλη, αξιοποιώντας προνόμια όπως τα δωρεάν μεταφορικά, η Priority παράδοση και οι αποκλειστικές προσφορές, πραγματοποιούν φέτος διπλάσιες παραγγελίες στην κατηγορία σε σύγκριση με το 2023, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια δαπάνη τους στα 128 ευρώ από τα 88 ευρώ.

Από την premium διατροφή και τα smart gadgets… στην άνετη μετακίνηση και την περιποίηση

Η ουσιαστική φροντίδα της υγείας των ζώων αποδεικνύεται από την αύξηση 375% που σημείωσαν οι κλινικές και ιατρικές διατροφές, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν εξειδικευμένα προϊόντα ενώ τείνουν να προτιμούν τις μεγαλύτερες συσκευασίες, με τις παραγγελίες ξηράς τροφής 12 έως 15 κιλών για σκύλους και γάτες να καταγράφουν άνοδο 421% στην τριετία. Επιπλέον, η τεχνολογία ενσωματώνεται και στην καθημερινότητα των κατοικιδίων, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνες ταΐστρες, ποτίστρες με Wi-Fi και ηλεκτρικά κολάρα.

Την ίδια στιγμή, η φροντίδα επεκτείνεται και στις μετακινήσεις, καθώς ο τζίρος στα είδη μεταφοράς και περιποίησης διπλασιάστηκε, ενώ χαρακτηριστικά το καρότσι σκύλου σημείωσε αύξηση τζίρου 130%.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η φροντίδα των καταναλωτών διευρύνεται σταθερά και σε άλλα κατοικίδια, με τα συμπληρώματα και τις βιταμίνες πτηνών να σημειώνουν άνοδο τζίρου 280% και τα υποστρώματα για κλουβιά τρωκτικών 110% στην τριετία.

Οι γάτες ενισχύουν τη δυναμική τους στις online αγορές

Αν και τα είδη για σκύλους διατηρούν υψηλότερα μερίδια τζίρου, οι γάτες αναδεικνύονται σε πρωταγωνίστριες της τριετίας, καταγράφοντας αύξηση τζίρου 300% έναντι 200% των σκύλων. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις των χρηστών, όπου ξεχωρίζουν όροι όπως «έξυπνη τουαλέτα γάτας», «προστατευτικά καναπέ» και «άμμος γάτας».

Η εικόνα στην περιφέρεια

Σε Κυκλάδες, Αχαΐα και Ηράκλειο κατευθύνθηκαν φέτος οι περισσότερες παραγγελίες μετά τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στην περιφέρεια η μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά αγοραστή καταγράφεται στην Κεφαλονιά με 122 ευρώ, την Καβάλα με 121 ευρώ και τις Κυκλάδες με 118 ευρώ.

Pet profile: Προσωποποιημένη εμπειρία αγορών για κάθε κατοικίδιο

Το Skroutz θέλοντας να διευκολύνει ακόμα περισσότερο το καταναλωτικό ταξίδι των κηδεμόνων, επιτρέπει πλέον στους χρήστες να δημιουργήσουν ξεχωριστό δικό τους Pet profile. Μέσα από αυτό το προφίλ, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταχωρήσει πληροφορίες του κατοικιδίου (ράτσα, ηλικία, ιατρικές ανάγκες, κτλ.), να συγκεντρώσει τα αγαπημένα προϊόντα, τις τακτικές αγορές και τις εξειδικευμένες ανάγκες του κατοικιδίου του, κάνοντας τις αγορές πιο προσωποποιημένες, γρήγορες και εύκολες.