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Οι 10 εταιρείες που έφτασαν στον τελικό του Apply AI Startup Award της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Κοινός παρονομαστής δεν είναι απλώς η χρήση της AI, αλλά η αξιοποίησή της για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι υποψηφιότητες προήλθαν από τις εθνικές οργανώσεις startups και αξιολογήθηκαν από ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία. Οι 10 φιναλίστ προέρχονται από έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Σλοβακία να έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, καθώς φιλοξενεί τρεις από τις εταιρείες.

Η AI μπαίνει βαθύτερα στην υγεία

Ο τομέας της υγείας έχει ισχυρή παρουσία μεταξύ των φιναλίστ. Η AID, s.r.o. φέρνει μαζί οδοντιάτρους, ερευνητές και ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αναπτύσσοντας εργαλεία που στοχεύουν σε ακριβέστερη, περισσότερο διαφανή και ευκολότερα προσβάσιμη οδοντιατρική διάγνωση.

Η Better Medicine επικεντρώνεται στην ογκολογία, αναπτύσσοντας συστήματα για την ανίχνευση του καρκίνου των νεφρών. Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε λύσεις πολυοργανικού προληπτικού ελέγχου για καρκίνους της κοιλιακής χώρας, για αρκετούς από τους οποίους δεν υπάρχουν σήμερα καθιερωμένα προγράμματα screening.

Στην αξιοποίηση των ιατρικών δεδομένων δραστηριοποιείται η ReportAId s.r.l., η οποία χρησιμοποιεί AI για να μετατρέπει μη δομημένα κλινικά δεδομένα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία.

Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί η Flinn, η οποία απευθύνεται στους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η πλατφόρμα της αυτοματοποιεί διαδικασίες που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση, τη διαχείριση ποιότητας και την παρακολούθηση των προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Ενέργεια, βιομηχανία και εφοδιαστικές αλυσίδες

Στον βιομηχανικό τομέα, η DAITABLE, s.r.o. αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Μέσω του συστήματος DAITAMONITOR και του ενεργειακού chatbot DAIVE, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πελάτες της μπορούν να εξοικονομήσουν περισσότερο από 15% του ετήσιου ενεργειακού τους κόστους.

Στις αλυσίδες εφοδιασμού επικεντρώνεται η Prewave GmbH. Η πλατφόρμα της χρησιμοποιεί AI για τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν κινδύνους και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των εφοδιαστικών τους δικτύων.

Από τα σιτηρά μέχρι τους ωκεανούς

Η Seedsight μεταφέρει την AI στον αγροδιατροφικό κλάδο, συνδυάζοντάς την με πατενταρισμένη τεχνολογία αισθητήρων οπτικών ινών. Η λύση της απευθύνεται σε μύλους, εμπόρους και εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την ποιότητα και την ασφάλεια των σιτηρών.

Παράλληλα, επιχειρεί να προβλέψει την απόδοση και την ποιότητα του αλευριού πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η άλεση, περιορίζοντας την αβεβαιότητα και επιτρέποντας αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγωγής.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, η blueOASIS επιδιώκει να μεταφέρει τεχνολογίες παρακολούθησης των ωκεανών από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινή πρακτική. Στόχος είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων να πραγματοποιούνται ταχύτερα και οικονομικότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

AI απέναντι στην τοξικότητα των social media

Μια διαφορετική εφαρμογή παρουσιάζει η TrollWall, η οποία χρησιμοποιεί αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για τον αυτόματο εντοπισμό και την απόκρυψη τοξικών και χυδαίων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Zortify S.A., από την πλευρά της, αναπτύσσει αυτό που χαρακτηρίζει ως ευρωπαϊκή «υποδομή λήψης αποφάσεων για ανθρώπους». Η τεχνολογία της επιχειρεί να μετατρέψει σε μετρήσιμα δεδομένα χαρακτηριστικά όπως η ακεραιότητα, οι παράγοντες κινδύνου, το επιχειρηματικό δυναμικό και οι μελλοντικές δεξιότητες. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη διατήρηση των ευαίσθητων δεδομένων εντός της Ευρώπης.

Οι 10 φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις λύσεις τους στις 20 Οκτωβρίου 2026, όταν η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικητές. Οι εταιρείες που θα διακριθούν θα παρουσιάσουν στη συνέχεια τις εφαρμογές τους και θα παραλάβουν τα βραβεία τους στο Apply AI Summit στις 17 Νοεμβρίου 2026.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική «AI first»

Το Apply AI Startup Award αποτελεί μέρος της ευρύτερης Apply AI Strategy, μέσω της οποίας η ΕΕ επιχειρεί να επιταχύνει την πρακτική υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική της κυριαρχία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με την ευρωπαϊκή στρατηγική να προωθεί την προσέγγιση «AI first». Η λογική είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να εξετάζεται ως πιθανό εργαλείο κάθε φορά που επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να λάβουν στρατηγικές ή πολιτικές αποφάσεις, αφού συνυπολογιστούν τα οφέλη αλλά και οι σχετικοί κίνδυνοι.

Παράλληλα, προωθείται η λογική «buy European», ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, με έμφαση και στις ευρωπαϊκές λύσεις AI ανοικτού κώδικα.

Από τα AI Factories στις Gigafactories

Η στρατηγική καλύπτει 10 βασικούς βιομηχανικούς τομείς, καθώς και τον δημόσιο τομέα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η υγεία και τα φάρμακα, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, η ρομποτική, η μεταποίηση, η ενέργεια, το αγροδιατροφικό σύστημα, η άμυνα και η ασφάλεια, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και οι πολιτιστικοί, δημιουργικοί και μιντιακοί κλάδοι.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ επιχειρεί να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα από τα AI Factories και AI Gigafactories, τις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού και τα ρυθμιστικά sandboxes.

Τον συντονισμό του οικοσυστήματος αναλαμβάνει η Apply AI Alliance, ενώ το AI Observatory παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στους επιμέρους κλάδους.

Οι 10 startups του φετινού τελικού αποτυπώνουν έτσι και τη βασική κατεύθυνση που επιχειρεί να δώσει η Ευρώπη στην επόμενη φάση της AI: λιγότερη έμφαση στη γενική χρήση της τεχνολογίας και περισσότερη σε εξειδικευμένες εφαρμογές που λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.

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