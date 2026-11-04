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Στην ανάπτυξη ενός νέου δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ προχωρά η SpaceX, υπογράφοντας πολυετή συμφωνία με την Qualcomm για την παροχή κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών στο Starlink Mobile. Η κίνηση ενισχύει τις φιλοδοξίες του Έλον Μασκ να διεκδικήσει μερίδιο από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών, όπως η Verizon, η AT&T και η T-Mobile.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Qualcomm, η εταιρεία θα συμβάλει στη δημιουργία επίγειου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δορυφορικές δυνατότητες της Starlink. Η ανάπτυξή του προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ οι οικονομικοί όροι της πολυετούς συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.

«Μαζί με τη SpaceX δημιουργούμε μία από τις πλέον προηγμένες υποδομές κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθώντας σήμερα την τεχνολογία 5G και θέτοντας τις βάσεις για δίκτυα 6G με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Ντούργκα Μαλλάντι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Qualcomm.

Η Starlink αποτελεί ήδη βασικό πυλώνα των οικονομικών επιδόσεων της SpaceX. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσώπευε το 36% των συνολικών εσόδων και το 85% των λειτουργικών κερδών της εταιρείας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNBC, μέχρι σήμερα οι δυνατότητες της δορυφορικής υπηρεσίας στην απευθείας σύνδεση με κινητές συσκευές (direct-to-device) παραμένουν περιορισμένες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η δορυφορική υποδομή δεν μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει το σύνολο της κάλυψης φωνής, βίντεο και δεδομένων που παρέχουν οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι στα σύγχρονα smartphones.

Για τον λόγο αυτό, η SpaceX επιδιώκει να συνδυάσει τις δυνατότητες των δορυφόρων με ένα εκτεταμένο επίγειο δίκτυο, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε κρίσιμες συχνότητες κινητής τηλεφωνίας.

Τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση φάσματος συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, με πανεθνική εμβέλεια στις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει πιέσεις στις μετοχές των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για την είσοδο ενός νέου ισχυρού ανταγωνιστή στην αγορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για την ενδεχόμενη εξαγορά της Boost Mobile, που ανήκει στην EchoStar.

Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026, πραγματοποιώντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία, ενώ η χρηματιστηριακή αποτίμησή της πλησιάζει πλέον τα 2 τρισ. δολάρια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SpaceX θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές λύσεις Dragonwing της Qualcomm, οι οποίες περιλαμβάνουν υλικό και λογισμικό για υποδομές κινητής τηλεφωνίας.

Οι λύσεις αυτές θα ενσωματωθούν σε σταθμούς βάσης, επιτρέποντας στο Starlink Mobile να παρέχει υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας και ευρύτερη κάλυψη.

Η Qualcomm διαθέτει μακρά παρουσία στην αγορά των επεξεργαστών και των τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας, αν και είναι περισσότερο γνωστή για τα μόντεμ και τα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές.

Από το 2020 έχει ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των υποδομών 5G, επιδιώκοντας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από την αγορά των smartphones.

Η SpaceX προστίθεται πλέον στους σημαντικότερους συνεργάτες της Qualcomm στον συγκεκριμένο τομέα, μετά από προηγούμενες συμφωνίες με εταιρείες όπως η Verizon, η Dish και η Vodafone στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, η SpaceX σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνολογία της Qualcomm για την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων νέων σημείων κινητής πρόσβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει συμφωνίες με εταιρείες διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών πύργων ούτε έχει προσδιορίσει τον αριθμό των νέων εγκαταστάσεων που θα χρειαστούν.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ συνήθως μισθώνουν χώρο σε υποδομές ομίλων όπως η American Tower και η Crown Castle, οι οποίοι φιλοξενούν εξοπλισμό περισσότερων του ενός παρόχων.

Η συμφωνία SpaceX – Qualcomm αποτελεί έτσι ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή της Starlink από κυρίως δορυφορικό πάροχο σύνδεσης στο διαδίκτυο σε έναν ανταγωνιστή με δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, σε μια αγορά όπου κυριαρχούν εδώ και χρόνια οι παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι.