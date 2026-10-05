Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η κινεζική Huawei Technologies συμφώνησε με την Qualcomm σε μια ευρεία, πολυετή συμφωνία αδειοδότησης πατεντών, η οποία καλύπτει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, 5G, υπολογιστών και δικτύωσης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά από την Qualcomm ορισμένων αμερικανικών πατεντών της Huawei που σχετίζονται με τους τομείς των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Huawei.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία αδειοδότησης πατεντών μεταξύ Huawei και Qualcomm που περιλαμβάνει τεχνολογίες 5G.

Η Huawei ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η συνολική αξία των συμφωνιών αδειοδότησης πατεντών της αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,9 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η δραστηριότητα αδειοδότησης πνευματικής ιδιοκτησίας καταγράφει θετικά έσοδα από το 2021, γεγονός που αντανακλά τις πολυετείς και σημαντικές επενδύσεις της στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D).

Η Huawei αύξησε σημαντικά τις δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αμερικανικοί εμπορικοί περιορισμοί, που εφαρμόζονται από το 2019, έχουν περιορίσει τη δυνατότητά της να προμηθεύεται προηγμένα τσιπ και κρίσιμο λογισμικό.

Η Huawei πραγματοποίησε την πρώτη πληρωμή για αδειοδότηση προς την Qualcomm το 2001, ενώ έλαβε τα πρώτα έσοδα από αδειοδότηση το 2011 από τη Motorola.

Η συμφωνία με την Qualcomm έρχεται μετά τη συμφωνία αδειοδότησης με την HP, την οποία η Huawei ανακοίνωσε τον Αύγουστο και η οποία αφορά πολυετή αδειοδότηση πατεντών Wi-Fi.

Διαβάστε ακόμη

Ένας Έλληνας στην κορυφή των ethical banks της Ευρώπης – Η αγορά των €79 δισ.

Πράσινο φως από Δημοσιονομικό Συμβούλιο για προϋπολογισμό: Ανάπτυξη 2,3% με πληθωρισμό 2,4% το 2027

DBS για Nvidia: Γιατί το ράλι της AI δεν είναι χρηματιστηριακή «φούσκα»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ