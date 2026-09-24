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Η Qualcomm ανακοίνωσε την ανανέωση της παγκόσμιας συμφωνίας αδειοδότησης με την Apple, διασφαλίζοντας ότι ο κατασκευαστής των iPhone θα παραμείνει ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της τουλάχιστον έως το 2027.

Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2027, ωστόσο η διάρκεια της επέκτασής της δεν έγινε γνωστή.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που επεκτείνουμε τη συμφωνία αδειοδότησης με την Apple», δήλωσε ο Τζον Χαν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Qualcomm, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα αδειών χρήσης τεχνολογίας.

Οι μετοχές των δύο εταιρειών παρουσίασαν περιορισμένες μεταβολές στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη μετά την ανακοίνωση.

Η Apple παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης της Qualcomm

Η Qualcomm αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή επεξεργαστών για smartphones παγκοσμίως και αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από δικαιώματα χρήσης τεχνολογίας που καταβάλλουν οι κατασκευαστές συσκευών ανάλογα με τον αριθμό των κινητών που πωλούν.

Η Apple αποτελεί τον σημαντικότερο πελάτη της Qualcomm, καθώς αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Η συνεργασία των δύο ομίλων είχε περάσει από έντονη δοκιμασία στο παρελθόν, καθώς το 2019 κατέληξαν σε συμφωνία μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη αδειοδότησης.

Η συμφωνία εκείνη είχε τερματίσει τη νομική σύγκρουση και άνοιξε τον δρόμο για την επαναφορά της συνεργασίας μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών.

Πιέσεις από την υποχώρηση της αγοράς smartphones

Παρά τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας με την Apple, η Qualcomm συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μειωμένη ζήτηση στην αγορά των smartphones.

Η εταιρεία, η οποία αναθέτει την παραγωγή των chips της σε εξωτερικούς συνεργάτες, έχει αναφέρει ότι μετακυλίει μέρος της αύξησης του κόστους στους πελάτες της, με στόχο τη σταδιακή ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, οι ελλείψεις σε τσιπ μνήμης, οι οποίες έχουν ενταθεί λόγω της εκρηκτικής ζήτησης για υπολογιστές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, έχουν επηρεάσει την παραγωγή smartphones.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν αντιμετωπίσει περιορισμούς στην παραγωγή συσκευών βρίσκεται και η Apple, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτημάτων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αλυσίδα παραγωγής.

Η ανανέωση της συμφωνίας με την Apple προσφέρει στην Qualcomm μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα από αδειοδοτήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά κινητών τηλεφώνων παραμένει υπό πίεση.

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