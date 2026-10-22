Κάτι φυσιολογικό, εφόσον στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται scale ups με ισχυρό αποτύπωμα σε διεθνείς αγορές, σε core αντικείμενα που τοποθετούνται στο επίκεντρο των μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Marathon Venture Capital, στο περιθώριο ενημέρωσης για τις νέες επενδύσεις του ελληνικού VC, έδειξαν ότι στο σύνολό τους οι νεοφυείς εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται εκτός χώρας, έχουν καταφέρει να αντλήσουν μέσα στο 2026 μέχρι τον Οκτώβριο κεφάλαια που αθροιστικά φτάνουν στο «φράγμα» των 4 δισ. δολ., σε 99 χρηματοδοτικούς γύρους.

Επίδοση, που φαίνεται να οδηγεί σε μια χρονιά-ρεκόρ, όπως σημειώνεται, εφόσον ξεπεραστούν οι αντίστοιχες του 2021 και του 2025 σε Deal Value (κοντά στα 4,5 δισ. δολ.).

Επίσης, αποκαλύπτεται ότι σε αυτό το επίπεδο, έχουν πραγματοποιηθεί 16 εξαγορές startup εταιρειών με ελληνικό «DNA», ενώ δημιουργήθηκαν 4 νέοι «μονόκεροι», με αποτιμήσεις άνω του 1 δισ. δολ.

Ο πήχης πέφτει αισθητά αν τα στοιχεία της έρευνας περιοριστούν στην εγχώρια κινητικότητα, αν και πάλι επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (από VCs) στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται: κυμαίνονται ήδη πάνω από αυτές του 2025, 2024, 2023, σε ένα υψηλό τριετίας, αλλά εξακολουθούν να υστερούν από του 2022 και από το ρεκόρ του 1 δισ. δολ. το 2021.

Έως τώρα οι εταιρείες οι οποίες δίνουν το «παρών» στην Ελλάδα, έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις 435 εκατ. δολ. (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2026), μια από αυτές αναδείχθηκε ως Unicorn και συνολικά έχουν καταγραφεί 10 exits.

Με ελληνικό ΑΦΜ

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ωστόσο ότι τα 250 εκατ. δολ. -από αυτά τα 435 εκατ. δολ.- έχει συγκεντρώσει σε χρημαδοτικό γύρο εντός του έτους από διεθνείς «κολοσσούς» η Axelera AI, που εξειδικεύεται στην παραγωγή προηγμένων ενεργειακά αποδοτικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, με έδρα την Ολλανδία, συνιδρυτή και CTO (Chief Technology Officer) τον Έλληνα -καταγόμενο από το Αλιβέρι της Εύβοιας- Ευάγγελο Ελευθερίου, η οποία πρόσφατα ίδρυσε θυγατρική στην Ελλάδα, όπως είχε γράψει το newmoney, από τον περασμένο Ιούnιο, την Axelera AI B.V. Greece. (σ.σ. με νομική μορφή που αναφέρεται ως «Υποκατάστημα Αλλοδαπής Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενεργή από 10/06/2026, σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ίδιο τον κο Ελευθερίου, με ελληνικό ΑΦΜ και διεύθυνση σε περιοχή των Βορείων Προαστίων).

Από την Meta στην Nvidia

Λογικά, η Axelera AI με τα κεντρικά της στην πόλη του Αϊντχόφεν υπάγεται στους νέους «μονόκερους» με «ελληνικό αίμα» (χωρίς πάντως να έχει ανακοινώσει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αποτίμησή της), όπως μεταξύ άλλων και οι Reflection AI, Runway, Resolve AI, Arena AI, Saronic Technologies των κ.κ. Ιωάννη Αντώνογλου, Αναστάση Γερμανίδη, Σπύρου Ξανθού, Αναστάσιου Αγγελόπουλου, Ντίνου Μαυρούκα, όλες με έδρα στις ΗΠΑ κ.ά.

Θεωρείται πλέον αυτονόητο, ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΑΙ εκ μέρους των Ελλήνων Founders σε διάφορους τομείς «εκτόξευσε» τις εταιρείες τους και μαζί την αξία τους.

Όλες τους σήκωσαν κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, «στέλνοντας» τον δείκτη στα ύψη των 4 δισ. δολ, ήδη, για το 2026.

Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι ορισμένες από τις προαναφερόμενες scaleups έχουν μπει στα επενδυτικά «ραντάρ» τεχνολογικών «γιγάντων» του πλανήτη, όπως η Reflection AI σε αυτό της Nvidia και η Runway σε εκείνο της Meta/Facebook, ακόμη και για πιθανή εξαγορά τους.

Το πολύ θετικό από όλη αυτή την τεχνολογική «κοσμογονία» είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι… Greeks του παγκόσμιου οικοσυστήματος συμπεριλαμβάνουν την πατρίδα τους στα νέα τους πλάνα, είτε μέσω νέων προσλήψεων για τη σύσταση ή την ενδυνάμωση των ομάδων τους -στην περίπτωση που υφίστανται- στην Ελλάδα είτε με την ίδρυση θυγατρικών, τμημάτων R&D, την ανάπτυξη δραστηριότητας, τη σύναψη συνεργασιών κ.λπ.