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Όσο πλησιάζει η χρονιά προς την τελική της ευθεία, αυξάνονται τα ποσά των χρηματοδοτήσεων προς τις ελληνικές startups και δημιουργείται, παράλληλα, μια πιο σαφής εικόνα για τις οικονομικές επιδόσεις του οικοσυστήματος.

Το θετικό είναι ότι η φετινή λίστα… επιμηκύνθηκε σε σημαντικό βαθμό κατά τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει, ήδη, πολλά γνωστά ονόματα, τόσο νεοφυών εταιρειών όσο και σε επίπεδο Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

Από την άλλη πλευρά, τα χρήματα από τη «δεξαμενή» των 434 εκατ. δολ. που καταγράφονται ως τώρα (Σεπτέμβριος 2026) στις συνολικές χρηματοδοτήσεις του έτους, σε 34 Funding Rounds με τη συμμετοχή 24 μοναδικών επενδυτών (VC), κατανέμονται ανισομερώς (Πηγή: Marathon Venture Capital).

Ειδικότερα, περισσότερα από τα μισά, 250 εκατ. δολ., άντλησε σε μια και μόνη χρηματοδότηση η Axelera AI, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή ενεργειακά αποδοτικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει έδρα στην Ολλανδία, αλλά ο συνιδρυτής και CTO της, είναι 100% Έλληνας: ο Ευάγγελος Ελευθερίου.

Ηγήθηκε του γύρου μάλιστα η Innovation Industries, με τη συμμετοχή funds και άλλων επενδυτών, όπως οι BlackRock και SiteGround Capital ως νεοεισερχόμενες, και των υφιστάμενων υποστηρικτών της Axelera AI, των Bitfury, CDP Venture Capital, European Innovation Council Fund, Federal Holding and Investment Company of Belgium (SFPIM), Invest-NL, Samsung Catalyst Fund και Verve Investments.

Η συγκεκριμένη συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική κατάταξη για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο: όπως αποκάλυψε πρόσφατα το newmoney – και επιβεβαιώθηκε επίσημα- η Axelera AI προχώρησε αυτό το καλοκαίρι στην ίδρυση θυγατρικής στην Ελλάδα και συνεχίζει να προσλαμβάνει κόσμο στη χώρα μας.

Η πλάστιγγα έγειρε όμως ακόμα πιο πολύ προς το μέρος μιας μικρής «ομάδας» startups με ελληνικό υπόβαθρο, καθώς άλλα 67 εκατ. δολ. εξασφάλισε η Omilia – Conversational Intelligence, με Lead Investor το Expedition Growth Capital.

Άλλα 30 εκατ. δολ. πιστώθηκαν στον «λογαριασμό» της August Robotics, με επικεφαλής του γύρου το ελληνικό VC της Big Pi μέσω του νέου growth fund της. Από 12,6 εκατ. δολ. και 11,7 εκατ. δολ., αντίστοιχα έβαλαν στο ταμείο τους οι Anodyne Nanotech (Velocity Partners) και Acumino (Radar Ventures).

Πάνω από 371 εκατ. δολ., με λίγα λόγια, κατευθύνθηκαν σε 5 startups και τα υπόλοιπα 63 εκατ. δολ. σε όλες τις υπόλοιπες.

Βέβαια, έχουν προστεθεί στη «μεγάλη λίστα» και άλλα «βαριά» ονόματα, όπως αυτό του ομίλου Motor Oil κυρίως, λόγω της πολύ πρόσφατης επένδυσής του στην Satori Analytics (5,9 εκατ. δολ.), ενώ στις χρηματοδοτήσεις που «χαρτογραφήθηκαν» ανήκουν αυτές που έλαβαν οι Wikifarmer (Brighteye Ventures) 7,7 εκατ. δολ., Wealthyhood (Bank of Cyprus) 7 εκατ. δολ., Moving Doors (Golden Ager Capital) 7 εκατ. δολ. και Proxy Foods (Angels) 6 εκατ. δολ.

Με μικρότερα ποσά χρηματοδοτήθηκαν ακόμα το τελευταίο διάστημα και νεοφυείς εταιρείες όπως οι Perceptual Robotics (Investing for Purpose – Loggerhead Ventures, One Planet Capital) 5,4 εκατ. δολ., PiqEnergy (Active Impact Investments) 5 εκατ. δολ.,PNOE (igrow venture partners) 4 εκατ. δολ., Quantum Light (Venrex) 1,1 εκατ. δολ., Mystudentflat.com (Angels) 600.000 δολ., EdenCore (Investing for Purpose) 300.000 δολ., Project-S (Unifund)- δεν ανακοινώθηκε το ποσό κ.λπ.

Το AI δείχνει να εξελίσσεται σε «πόλο έλξης» σε πολλές υποθέσεις ανερχόμενων startups για τους μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού, όπως και η ρομποτική, η αγροτεχνολογία, το fintech, τα marketplaces, η βιοτεχνολογία κ.ά.

Με αιχμή το ΑΙ

Εκτός από την πιο καλά χρηματοδοτημένη το 2026 Axelera AI, με αντικείμενό της τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, αξίζει να δει κάποιος σε ποιους τομείς εξειδικεύονται και οι άλλες startups της λίστας, με έδρα ή με παρουσία (και μέσω θυγατρικής) στην Ελλάδα και με έναν, έστω, Έλληνα συνιδρυτή ή και οι αμιγώς ελληνικές.

Ενδεικτικά, η Omilia, που ιδρύθηκε στην Αθήνα, εδρεύει στην Κύπρο και άντλησε 67 εκατ. δολ. σε γύρο Β, αναπτύσσει λύσεις Agentic Customer Experience (πλατφόρμες AI που αυτοματοποιούν και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη) για τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές επιχειρήσεις παγκοσμίως και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται συχνά σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους, όπως ο τραπεζικός τομέας, οι ασφαλίσεις και η υγεία κ.ά., με συνιδρυτή και CEO τον Δημήτρη Βάσσο.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται η ίδρυση γραφείου στις ΗΠΑ, με στόχο την επιτάχυνση της δραστηριότητάς της στην Βόρεια Αμερική, το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η August Robotics σήκωσε 30 εκατ. δολ. με επικεφαλής επενδυτή την Big Pi Ventures για να επιταχύνει την ανάπτυξη ρομποτικών λύσεων στην κατασκευή υποδομών και data centers AI, δημιουργώντας παράλληλα νέο robotics hub στην Αθήνα για Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με ιδρυτή της το 2017 τον ελληνικής καταγωγής (από την οικογένεια της μητέρας του) Alex Wyatt.

Στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν οι υφιστάμενοι επενδυτές Blackbird, Skip Capital, Tanarra και Future Family Office, καθώς και ο νέος επενδυτής GS Futures με εξειδίκευση στον κατασκευαστικό κλάδο στις ΗΠΑ.

Η Motor Oil με πρόεδρο και CEO τον Γιάννη Β.Βαρδινογιάννη πραγματοποίησε άλλη μια επένδυση σε τεχνολογική εταιρεία, την startup Satori Analytics, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014, συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και αξιοποίησης δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε κλάδους όπως η Ενέργεια, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, το Λιανεμπόριο, η Υγεία, η Βαριά Βιομηχανία και οι Κατασκευές, παρέχοντας προηγμένες λύσεις σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Wikifarmer αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και διεθνούς εμβέλειας ελληνικό marketplace αγροτικών προϊόντων (σ.σ. το οποίο φέρνει απευθείας σε επαφή εισαγωγείς και βιομηχανίες τροφίμων, με πιστοποιημένους προμηθευτές, παραγωγούς και συναιτερισμούς), ενώ η Wealthyhood θεωρείται μια ταχέως αναπτυσσόμενη, πρωτοποριακή επενδυτική εφαρμογή, η οποία προσελκύει δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Με έδρα στις ΗΠΑ, αλλά με γραφεία και θυγατρική στην Αθήνα από το 2024, η Acumino έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή βάση της, από όπου υποστηρίζονται κυρίως πελάτες στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Αντικείμενό της, η ρομποτική και η ανάπτυξη μοντέλων Physical AI για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα.

Η Anodyne Nanotech με έδρα σε Βοστώνη και Αθήνα δραστηριοποιείται στη βιοτεχνολογία, αναπτύσσοντας καινοτόμες πλατφόρμες διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων, με στόχο να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

Τέλος, η Perceptual Robotics, με έδρα το Μπρίστολ, αξιοποιεί αυτόνομα drones και Τεχνητή Νοημοσύνη για την επιθεώρηση ανεμογεννητριών και διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα, ως βάση για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της. Η πλατφόρμα της συλλέγει δεδομένα υψηλής ακρίβειας, εντοπίζει και ταξινομεί φθορές και παραδίδει ολοκληρωμένες αναφορές εντός 48 ωρών…

Στην λίστα, δεν συμπεριλαμβάνονται πάντως οι επιτυχημένες startups άλλων Ελλήνων founders της διασποράς, όπως οι Runway, Reflection AI, Resolve AI, Saronic Technologies, Arena, LanzaJet, Elyos AI κ.λπ., οι οποίες έχουν σηκώσει αθροιστικά «φρέσκα» κεφάλαια ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2026…

Κάποιοι από αυτούς όμως δεν κρύβουν ότι στρέφουν την προσοχή τους και προς την Ελλάδα, την επισκέπτονται συχνά και εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας «στενότερης» σχέσης μελλοντικά με τα πάτρια εδάφη.

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