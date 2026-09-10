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Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Runway, της startup με ξεκάθαρο ελληνικό «DNA», που έφερε τη δική της «επανάσταση» στην παγκόσμια αγορά του θεάματος και της ψυχαγωγίας με την αξιοποίηση του ΑΙ για την παραγωγή video, σποτ ή και ταινιών ακόμα, είναι πλέον εκρηκτικοί.

Με έδρα στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, αλλά με Έλληνα συνιδρυτή και CTO/Co CEO τον Αναστάση Γερμανίδη, η Runway κατάφερε να διπλασιάσει τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της στα επίπεδα των 200 εκατ. δολ. μέσα στον Σεπτέμβριο (στο διάστημα των 5 τελευταίων μηνών, ουσιαστικά, από 100 εκατ. δολ.), πληροφορία που επιβεβαιώνει το Bloomberg αλλά και ο ίδιος σε συνέντευξη του, με βλέψεις για την περαιτέρω αύξησή τους μέχρι το τέλος του έτους στα 350 εκατ. δολ.

Το «big bang» στις πωλήσεις της Runway αποδίδεται αυτή την εποχή, κυρίως, στην πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρείες που χρησιμοποιούν το λογισμικό δημιουργίας εικόνων και video για την παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημίσεων.

Παράλληλα, η startup του κ.Γερμανίδη και των Χιλιανών συνοδοιπόρων του Kρίστομπαλ Βαλενζουέλα και Αλεχάντρο Ματαμάλα, υλοποιεί ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο και φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, με πιο πρόσφατο «χτύπημά» της την απόκτηση-ενσωμάτωση μιας ερευνητικής ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης από την Kinetix με έδρα το Παρίσι (σ.σ. σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται σε εξαγορά της γαλλικής startup). Πρόκειται για 7 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι δουλεύουν σε ΑΙ μοντέλα που προσομοιώνουν την ανθρώπινη κίνηση σε τρεις διαστάσεις και εντάχθηκαν στην Runway. Με αυτήν την κίνηση η αμερικανική startup επεκτείνει τις δυνατότητές της πάνω στη ρομποτική.

Νωρίτερα φέτος η Runway σήκωσε κεφάλαια 315 εκατ. δολ. σε χρηματοδοτικό γύρο- μαμούθ και τα αξιοποιεί σε επενδύσεις όπως η προαναφερόμενη, στοχεύοντας -σύμφωνα με τα ξένα media- στην προώθηση παγκόσμιων μοντέλων που προσομοιώνουν και δρουν στον πραγματικό κόσμο.

Το νέο deal τοποθετεί την Runway σε ρόλο ηγέτη στα AI – driven video, τα δημιουργικά εργαλεία και την καινοτομία στη ρομποτική.

Η ενίσχυση της ελληνικής ομάδας

Την ίδια ώρα, η Runway διατηρεί ένα ανοικτό «μέτωπο» και στην Ελλάδα, όπου ο Αναστάσης Γερμανίδης είχε βρεθεί τον Μάϊο και έδωσε το παρών σε events, στο πλαίσιο των Παναθηναίων 2026 (Panathenea) και του StrictlyVC Athens 2026.

Όπως έχει αποκαλύψει στο newmoney ο απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (με σπουδές Πληροφορικής στο Wesleyan University στην Αμερική και με μεταπτυχιακό στο New York University), η Runway συμπεριλαμβάνει στα επόμενα σχέδιά της και τη χώρα μας, προαναγγέλοντας μάλιστα νέες προσλήψεις:

«Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στην Ελλάδα γενικότερα για το ΑΙ και το διερευνούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Προσωπικά, θέλω να επεκταθούμε στην Ελλάδα, ωστόσο θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή και τις σωστές συνθήκες για να το πετύχουμε. Έχουμε ήδη άτομα που δουλεύουν στην Αθήνα, μια μικρή ερευνητική ομάδα δυο ανθρώπων, αλλά είναι σίγουρο, το πιστεύω, ότι θα γίνουν και περισσότεροι».

Στην ίδια συζήτησή μας, απέφυγε να σχολιάσει τις παλαιότερες πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον της Meta/μητρικής του Facebook και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ για την εξαγορά της startup όπου είναι συνιδρυτής, στέλνοντας ωστόσο ένα σαφές μήνυμα με τη φράση: «Είμαστε πολύ αφοσιωμένοι αυτή την ώρα στο πώς θα αναπτύξουμε την εταιρεία μας ανεξάρτητα».

Ο «μονόκερος» των ΑΙ video με τις ελληνικές «ρίζες», υπενθυμίζεται, άντλησε επιπλέον χρηματοδότηση 315 εκατ. δολ. αυτή τη χρονιά από επενδυτικούς «κολοσσούς» (συνολικά 860 εκατ. δολ. από το 2018) και έχει εκτινάξει την αποτίμησή της στα 5,3 δισ. δολ.

Μεγαλώνει το πελατολόγιο

Στο διεθνές και πολύ διευρυμένο πια πελατολόγιό της η Runway πρόσθεσε ορισμένα νέα «βαριά ονόματα» του επιχειρείν, όπως αυτά της ιταλικής μάρκας μόδας Dolce & Gabbana και της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks Inc.

Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Runway προέρχεται από τα μοντέλα AI που δημιουργούν βίντεο (και για τον χώρο της διαφήμισης) επιβεβαίωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Αναστάσης Γερμανίδης.

Σε ανάρτησή του σε λογαριασμό του στα social media ο Έλληνας συνιδρυτής της Runway ανέφερε ότι η εταιρεία του διπλασίασε τα επαναλαμβανόμενα έσοδά της από 100 εκατ. δολ. σε 200 εκατ. δολ. την προηγούμενη εβδομάδα, από τον Απρίλιο και μετά.

Χαρακτηρίζει την Runway ως εταιρεία-μοντέλο παγκοσμίως και αποκαλύπτει ότι υποστηρίζει την καθημερινή εργασία περισσότερων από 60 εκατομμυρίων δημιουργών και του 95% του Fortune 100, «από βραβευμένες ταινίες και διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι εφαρμογές μέσων σε πραγματικό χρόνο και γενική ρομποτική».

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