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Νέο πρόστιμο, ύψους 20.000 ευρώ, επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο υπουργείο Οικονομικών (και αν δεν καταβάλει από το υπουργείο, τότε μετακυλίεται η υποχρέωση καταβολής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) για την μη κατεδάφιση των τελευταίων δύο ορόφων και του δώματος του ξενοδοχείου της εταιρείας Coco-Mat στου Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην περιοχή (33 έναντι 24 μέτρα).

Αναγκαίο είναι να επισημανθεί, ότι το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι τα δύο προηγούμενα πρόστιμα δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες πολίτες της περιοχής του Μακρυγιάννη (το δεύτερο επιβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και ήταν ύψους 10.000 ευρώ).

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το protothema.gr, από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Παπανικολάου, διαπιστώθηκε ότι μετά από επτά πρακτικά του ΣτΕ, εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου, με την οποία είχε ακυρωθεί η 24/2019 άδεια δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μ. Κ. Α.Ε.Ε.Α.Π.» (σ.σ.: Coco-Mat) η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως σημειώνει το ΣτΕ, ενώ έχουν επιβληθεί δύο κυρώσεις για πλημμελή συμμόρφωση, ωστόσο, διαπίστωσε το δικαστήριο ότι: «παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά το προηγούμενο διάστημα στην προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, η πλήρης συμμόρφωση δεν έχει επέλθει, ενώ έχουν παρέλθει περίπου επτά έτη από τη δημοσίευση της 2102/2019 απόφασης της Ολομέλειας και πέντε έτη από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης».

Κατόπιν τούτων, το ΣτΕ διαπίστωσε για ακόμη μια φορά τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς την απόφαση του δικαστηρίου του 2019 και «συνεκτιμώντας το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαδικασίας συμμόρφωσης που συνίσταται στην προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου και το γεγονός ότι οι δύο προηγουμένως επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες, το Συμβούλιο έκρινε, περαιτέρω, ότι πρέπει να καταβληθεί στους αιτούντες από τη διοίκηση, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου, ποσό ύψους 20.000 ευρώ».

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