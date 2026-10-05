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Στην κερδοφορία επέστρεψε η Strategy -πρώην MicroStrategy- για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα τρίμηνα, καθώς το ισχυρό ράλι του Bitcoin κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκτόξευσε την αποτίμηση των τεράστιων αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων που διαθέτει.

Η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως σε όρους συσσώρευσης Bitcoin ανακοίνωσε ότι κατέγραψε μη πραγματοποιηθέν κέρδος 21 δισ. δολαρίων από τα ψηφιακά της περιουσιακά στοιχεία στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Bitcoin σημείωσε άνοδο 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, προσφέροντας ισχυρή ώθηση στα αποτελέσματα της Strategy.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων της εταιρείας επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές στην τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Η Strategy εφαρμόζει λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων οι μεταβολές στην εύλογη αξία των Bitcoin που κατέχει περνούν στα αποτελέσματα, με συνέπεια η άνοδος ή η πτώση του κρυπτονομίσματος να μπορεί να προκαλεί διακυμάνσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κερδοφορία της από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Το κέρδος των 21 δισ. δολαρίων είναι επομένως μη πραγματοποιηθέν, καθώς προέρχεται από την αύξηση της αποτίμησης των Bitcoin και όχι από πώλησή τους.

Η Strategy συνεχίζει, παράλληλα, την πολιτική συσσώρευσης του κρυπτονομίσματος. Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία αγόρασε επιπλέον Bitcoin αξίας 28,7 εκατ. δολαρίων από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου.

Την ίδια περίοδο προχώρησε και σε επαναγορά προνομιούχων μετοχών STRC ύψους 176 εκατ. δολαρίων.

Με τις συνεχείς αγορές, το χαρτοφυλάκιο της Strategy έχει φθάσει πλέον τα 848.000 Bitcoin, καθιστώντας την εταιρεία τον μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο του κρυπτονομίσματος μεταξύ των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία της εταιρείας, η συνολική αξία των Bitcoin που κατέχει διαμορφώνεται σε περίπου 73 δισ. δολάρια.

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