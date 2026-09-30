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Στο δίκτυο υποστηρικτών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η Synergy, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασιών το οποίο στηρίζει την ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Η Synergy, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο των logistics, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της εφοδιαστικής αλυσίδας, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών κλάδων στην αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων και των λειτουργιών τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ένταξη της εταιρείας στο δίκτυο υποστηρικτών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων.

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