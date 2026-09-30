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Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται να ταξιδεύουν με εκπτωτικά εισιτήρια είναι τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% τόσο στα ατομικά επιβατικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα) τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες περιόδους

Η παροχή εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία της SEAJETS και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων και όχι μέσω του διαδικτυακού συστήματος κρατήσεων. Για την έκδοση και τον έλεγχο των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφό της απόφασης πρόσληψης ή τοποθέτησής τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η έκπτωση θα ενεργοποιείται εγκαίρως στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας μας πριν από την έναρξη κάθε περιόδου.

Levante Ferries Group

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027 αποκλειστικά κατά τις προγραμματισμένες περιόδους (δεν επιτρέπεται να γίνουν open ή να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική χρονική περίοδο). Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (Ι.Χ., δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας μας τα εισιτήρια με την έκπτωση.

LIVEDITTA LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΕ

Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μετακινήσεις κατά το σχολικό 2026-2027 σύμφωνα με τις προγραμματισμένες περιόδους.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά μη επιδοτούμενα δρομολόγια και παρέχεται στους δικαιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας.

ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. Goutos Lines

Έκπτωση 50% για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, τόσο στα ατομικά τους εισιτήρια όσο και στα εισιτήρια μεταφοράς των Ι.Χ. οχημάτων και των δικύκλων τους, κατά τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες περιόδους.

Fast Ferries

Έκπτωση για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ενόψει της μετάβασης ή επιστροφής τους στις περιοχές μόνιμης κατοικίας τους, της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (I.X. και δίκυκλα) τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα.

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να φέρουν τα δικαιολογητικά της έκπτωσης.

Golden Star Ferries

Για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρέχεται, κατά τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια μεταφοράς των οχημάτων τους, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας.

Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN – ANDROS KING – SUPEREXPRESS – GOLDEN PRINCESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ -ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ ή όποιους προορισμούς εξυπηρετεί η εταιρεία μας εκείνη την περίοδο.

Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά λιμενικά γραφεία στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), που θα διακινούνται αυστηρά και μόνο εντός των χρονικών περιόδων όπως αυτές ορίζονται και αποστέλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο και Αρχές, στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΗΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΗΛΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Lux καμπίνες, Α1/ΑΒ1.

Η κράτηση των θέσεων, η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων να γίνει από τα παρακάτω πρακτορεία/λιμενικά γραφεία των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα:

Πρακτορείο Κ.Γ.Ηρακλείου: 25ης Αυγούστου 17 (τηλ.: 2810-399899, 2810-229602

Πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς ( τηλ.: 210-4145744)

Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου: Νέος Επιβατικός Σταθμός (τηλ.: 2810-330198)

Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά: Πύλη Ε2 (τηλ.: 210-4080028)

Attica Group (Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines, Hellenic Seaways)

Παρέχεται έκπτωση 50% στις τιμές των ακτοπολοϊκών εισιτηρίων, σε όλα τα δρομολόγια, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, στα ατομικά εισιτήρια και στα εισιτήρια οχημάτων (Ι.Χ. και δικύκλων), των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που μετακινούνται προς τα νησιά προορισμού για ανάληψη υπηρεσίας, με στόχο την έγκαιρη μετάβασή τους στον τόπο υπηρεσίας τους, για το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027, με χρονικό πλαίσιο ισχύος της έκπτωσης από 23/09/2026 – 03/07/2027.

Η έκπτωση θα εφαρμόζεται καθ’όλο το σχολικό έτος 2026-2027, υπό την προϋπόθεση ότι το ταξίδι πραγματοποιείται από την 1η έως και την 10η ημέρα μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του εκπαιδευτικού. Ως ημερομηνία πρόσληψης στην περιοχή τοποθέτησης, όπως αναγράφεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση και όχι η ημερομηνία τοποθέτησης σε σχολική μονάδα.

DODEKANISOS SEAWAYS

Παρέχεται έκπτωση 30% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο και όχι στα εισιτήρια των οχημάτων) για όλο το σχολικό έτος 2026-2027 και διευκρινίζεται ότι η έκπτωση δεν περιορίζεται στις ημερομηνίες των φάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τη συμβολή τους στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα του Υπουργείου για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

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