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Η Paramount Skydance Corp. βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, όμως η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης. Η εταιρεία αναγκάζεται πλέον να δανειστεί με υψηλότερα επιτόκια, καθώς η άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων και των αποδόσεων των ομολόγων έχει επιβαρύνει το κόστος χρήματος.

Η εξαγορά ύψους 110 δισ. δολαρίων καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών, με αποτέλεσμα η Paramount να χρειάζεται τώρα να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε ετήσιους τόκους σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οι εκτιμήσεις για την πρόσθετη επιβάρυνση κυμαίνονται από 250 εκατ. δολάρια έως πάνω από 500 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Δανεισμός 51,5 δισ. δολαρίων για το deal

Για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, η Paramount Skydance προχωρά στην έκδοση περίπου 42 δισ. δολαρίων σε ομόλογα και 9,5 δισ. δολαρίων σε δάνεια. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η νέα εταιρική οντότητα αναμένεται να έχει συνολικό χρέος άνω των 87 δισ. δολαρίων σε επενδυτικής βαθμίδας και υψηλής απόδοσης ομόλογα.

Το μέγεθος του δανεισμού θα την καταστήσει έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες χρέους στην αγορά των junk bonds, αυξάνοντας την πίεση για γρήγορη μείωση της μόχλευσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του κόστους κατά 6 δισ. δολάρια ετησίως μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην παραδοσιακή τηλεοπτική αγορά, όπου η αύξηση των εσόδων θεωρείται δύσκολη λόγω της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών.

«Εάν το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξηθεί, αυτό θα περιορίσει τις ταμειακές ροές», ανέφερε αναλυτής της Bloomberg Intelligence, επισημαίνοντας ότι η υψηλότερη επιβάρυνση τόκων δυσκολεύει την προσπάθεια απομόχλευσης.

Αμφιβολίες για τις συνέργειες και τις περικοπές

Παρά τη στρατηγική λογική της συμφωνίας, αρκετοί επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο η Paramount θα καταφέρει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης κόστους.

Η προηγούμενη εμπειρία της Warner Bros. Discovery, μετά την εξαγορά της Discovery το 2022, ενισχύει τις ανησυχίες. Η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα με το χρέος της και η πιστοληπτική της αξιολόγηση υποβαθμίστηκε σε κατηγορία junk.

Αναλυτές της CreditSights χαρακτήρισαν το ιστορικό των μεγάλων συμφωνιών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης «απογοητευτικό», σημειώνοντας ότι αν και η συνένωση έχει στρατηγική λογική, το ύψος του χρέους και ο κίνδυνος εκτέλεσης παραμένουν σημαντικά ζητήματα.

Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το κόστος

Η Paramount ξεκίνησε την έκδοση ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, τα οποία έχουν προτεραιότητα στην αποπληρωμή σε περίπτωση προβλημάτων. Η ζήτηση ξεπέρασε κατά περισσότερο από τρεις φορές το ποσό της προσφοράς.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση γίνεται σε ένα δυσμενέστερο περιβάλλον. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ τα περιθώρια κινδύνου των εταιρικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί, ιδιαίτερα για τίτλους υψηλής απόδοσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κόστος τόκων έως και 500 εκατ. δολάρια ετησίως. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η συνολική επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 600 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Η Moody’s εκτιμά ότι η Paramount θα χρειαστεί να στηριχθεί στις περικοπές κόστους, στις αποπληρωμές χρέους και πιθανές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να μειώσει τη μόχλευση. Παράλληλα, ο οίκος προειδοποιεί για κινδύνους εταιρικής διακυβέρνησης λόγω του υψηλού χρέους, της συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας και των φιλόδοξων στόχων της διοίκησης.

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