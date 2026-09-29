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Με το βλέμμα σταθερά μπροστά, η SysteCom επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, γνώση και εξειδικευμένες δεξιότητες, ενισχύοντας τις δυνατότητες που χρειάζονται οι οργανισμοί για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας. Αυτή η φιλοσοφία συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της και της διαφοροποίησής της στην αγορά.

Σε αυτή ακριβώς τη λογική, η SysteCom, μέλος του Ομίλου QnR και αποκλειστικός συνεργάτης της OffSec στην Ελλάδα, υποστήριξε το CipherX 2026, φέρνοντας την πρακτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη εξειδικευμένων cybersecurity skills στο επίκεντρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, διατέθηκαν δύο OffSec Course & Certification 90-Day Bundles σε συμμετέχοντες του CipherX 2026, προσφέροντας πρόσβαση σε πρακτική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε περιβάλλον σχεδιασμένο να προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες κυβερνοασφάλειας.

Πρακτική εκπαίδευση με επιχειρησιακή αξία

Η διαρκής ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ομάδων κυβερνοασφάλειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των οργανισμών. Η δυνατότητα των security teams να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές και να εφαρμόζουν την τεχνογνωσία τους σε πραγματικές συνθήκες συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κυβερνοκινδύνου και στην ενίσχυση των εσωτερικών cybersecurity capabilities.

Σε αυτό το πλαίσιο, η SysteCom φέρνει στην ελληνική αγορά ένα ολοκληρωμένο portfolio πρακτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Οι OffSec enterprise training solutions υποστηρίζουν οργανισμούς στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών δεξιοτήτων, με προγράμματα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των cybersecurity teams και στους επιχειρησιακούς τους στόχους.

Μέσα από τη συνεργασία της με την OffSec, η SysteCom παρέχει πρόσβαση στο διεθνές portfolio της OffSec, καθώς και ενημέρωση και καθοδήγηση για τα διαθέσιμα corporate training packages, βοηθώντας τους οργανισμούς να σχεδιάσουν την κατάλληλη προσέγγιση για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ομάδων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα OffSec corporate training packages, επικοινωνήστε με τη SysteCom στο technology@systecom.gr.

Ο κ. Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, CEO της SysteCom, δήλωσε:

«Η ενίσχυση των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Καθώς οι οργανισμοί καλούνται να διαχειριστούν όλο και πιο σύνθετες και στοχευμένες μορφές κυβερνοκινδύνου, χρειάζονται όχι μόνο σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και ανθρώπους με την πρακτική γνώση και την τεχνική κατάρτιση για να τις αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Η αποκλειστική συνεργασία μας με την OffSec μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου, πρακτική εκπαίδευση που μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική αξία για τις επιχειρήσεις».

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