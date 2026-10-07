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Αλλαγή σκυτάλης στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με τον Παντελή Τζωρτζάκη να αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα νέο σχήμα να αναλαμβάνει τα ηνία του Κέντρου για την επόμενη πενταετία.

Η είδηση έγινε γνωστή με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την αποχώρηση Τζωρτζάκη να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύνθεση της διοίκησης, καθώς είχε ενεργό ρόλο στην πρώτη περίοδο λειτουργίας και ανάπτυξης του ΕΛΚΑΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ανακοίνωση ο Νίκος Δένδιας τον ξεχωρίζει ονομαστικά μεταξύ των απερχόμενων μελών, ευχαριστώντας τον ιδιαίτερα για το έργο του.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση, η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σηματοδοτεί πλέον το πέρασμα του ΕΛΚΑΚ στην επόμενη φάση ανάπτυξής του, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εγχώρια αμυντική τεχνολογία, στην έρευνα και στη σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με το οικοσύστημα καινοτομίας. Στο νέο σχήμα, πρόεδρος αναλαμβάνει ο καθηγητής του Cambridge Στυλιανός Καβαδίας, ενώ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τοποθετείται ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΑΚ που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία έχει την ακόλουθη σύνθεση:

· Στυλιανός Καβαδίας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ως μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Μάρκος Βασιλικός, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Γεωργία Πρασίνου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Παναγιώτης Καραμπίνης, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

· Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας (ex officio).

· Υποστράτηγος Πανούσης Γεώργιος (ex officio).

Σημειώνεται ότι παραμένουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ο Μάρκος Βασιλικός και η Γεωργία Πρασίνου και ως μέλη ο Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του Δ. Σ. του ΕΛΚΑΚ και ιδίως τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη για το έργο τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα μέλη του.

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