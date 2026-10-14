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Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και, κυρίως, ύπαρξης μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, ανεξάρτητα από το εάν θα είναι μονοκομματική ή συνεργασίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στέλνοντας μήνυμα ενόψει των εκλογών του 2027.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάκαμψης τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και την πολιτική σταθερότητα.

Μιλώντας σήμερα στην παρουσίαση της έρευνας EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026 για την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση πρέπει να συνεχιστεί.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, αλλά έχει ακόμα πολλά θέματα να λύσει. Για να συνεχίσουμε, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού τη δημοσιονομική πειθαρχία, που έχει βελτιώσει την εικόνα μας διεθνώς. Δεύτερον, να επενδύσουμε περισσότερο στην παραγωγή. Δεν έχουν όλες οι επενδύσεις το ίδιο πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία: οι παραγωγικές επενδύσεις δημιουργούν διαρκή οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας. Και τρίτον, να διασφαλίσουμε πολιτική σταθερότητα, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη κυβέρνηση

Εξειδικεύοντας την αναφορά του στην πολιτική σταθερότητα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των κομμάτων που συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, αλλά η δυνατότητά της να λαμβάνει αποφάσεις και να προωθεί τις αναγκαίες αλλαγές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές του 2027 και το ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλώς λαμβάνουν υπόψη τους τις εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίς όμως να αναστέλλουν εξαιτίας τους τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Η οικονομική δραστηριότητα, όπως εξήγησε, δεν μπορεί να σταματά κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές.

Επικαλέστηκε μάλιστα τα παραδείγματα της Ρουμανίας και της Γαλλίας, προκειμένου να αναδείξει τους κινδύνους που δημιουργεί ο συνδυασμός πολιτικής αστάθειας και δημοσιονομικών προβλημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προειδοποίησε για την ανάγκη διαφύλαξης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει σήμερα τα ίδια περιθώρια στήριξης που είχε κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης. Όπως εξήγησε, η χώρα επωφελήθηκε τότε από μια πρωτοφανή ευρωπαϊκή παρέμβαση, η οποία δύσκολα θα μπορούσε να επαναληφθεί υπό τις σημερινές συνθήκες.

Το ακριβό ρεύμα

Στο μέτωπο της βιομηχανίας, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε τη σημασία των πρόσφατων κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος, ξεκαθάρισε όμως ότι η συγκεκριμένη στήριξη δεν αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις μιας συγκεκριμένης περιόδου. Η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, ωστόσο, εξαρτάται από τη διαμόρφωση ενός συνολικά ανταγωνιστικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να βρίσκεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης.

Στα βασικά εμπόδια για νέες βιομηχανικές επενδύσεις συμπεριέλαβε επίσης τις εκκρεμότητες στον χωροταξικό σχεδιασμό, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Όπως ανέφερε, οι κενές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία υπολογίζονται σε περίπου 90.000, με το πρόβλημα να αφορά τόσο ειδικευμένους όσο και ανειδίκευτους εργαζομένους.

Το ενεργειακό κόστος αναδεικνύεται ως πρόβλημα και από τη νέα έρευνα της EY, καθώς το 24% των στελεχών ξένων επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτήν το περιλαμβάνει μεταξύ των βασικών πεδίων στα οποία χρειάζεται βελτίωση η χώρα.

Επενδύσεις με παραγωγικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ανάγκη να κατευθυνθούν περισσότερα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Για να καταδείξει τη διαφορά, αντιπαρέβαλε την εγκατάσταση ενός κέντρου δεδομένων με τη δημιουργία μιας νέας βιομηχανικής μονάδας, η οποία παράγει καθημερινά προϊόντα και δημιουργεί διαρκή οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε τις προτάσεις που είχε παρουσιάσει στην πρόσφατη γενική συνέλευση του ΣΕΒ για αλλαγή της φιλοσοφίας ενίσχυσης των μεγάλων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις πρέπει να αξιολογούνται με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην παραγωγικότητα, ενώ αντίστοιχη αλλαγή πρότεινε και για τους αναπτυξιακούς νόμους, ώστε να μην αποτελεί ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας το βασικό μέτρο αξιολόγησης.

Για να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στις 95.000 ευρώ, έναντι 216.000 ευρώ στην Ευρώπη. Η μεγάλη αυτή διαφορά, όπως εξήγησε, συνδέεται με τη χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει την ανάγκη επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία, αντί της διαρκούς αναζήτησης μεγαλύτερης παραγωγής μέσω περισσότερων ωρών εργασίας.

Η εικόνα της EY

Οι επισημάνσεις του κ. Θεοδωρόπουλου έγιναν με φόντο τη βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη νέα έρευνα της EY. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το 2025 καταγράφηκαν 47 νέα επενδυτικά έργα ξένων επιχειρήσεων στη χώρα, αυξημένα κατά 34% σε σχέση με το 2024, την ώρα που στην Ευρώπη σημειώθηκε μείωση 7%.

Παράλληλα, το 55% των στελεχών ξένων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναπτύξει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα μέσα στον επόμενο χρόνο, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό από την έναρξη της έρευνας το 2019.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναγνώρισε τη θετική αυτή εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλά το βάρος της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της επενδυτικής υστέρησης που αυτή προκάλεσε. Επέμεινε, έτσι, στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι παραγωγικές επενδύσεις, ώστε η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας.

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