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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της αγοράς για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καθώς και τη συγκριτική τους

αποτύπωση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2025 δημοσίευσε σήμερα η ΕΕΕΠ, με την επιτροπή να καθιερώνει τη μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της αγοράς τυχερών παιγνίων. Με βάση τα νέα στοιχεία, η αγορά εξακολουθεί να παραμένει σε αναπτυξιακή πορεία με το online να σημειώνει σημαντική δυναμική.

Συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο το GGR (συνολικά ακαθάριστα έσοδα) ανήλθε στα 2,06 δισ. ευρώ, σημαντικά αυξημένο κατά 4,2% σε σχέση με τα 1,98 δισ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Όσον αφορά τους online παρόχους, κατέγραψαν GGR 853,7 εκατ. ευρώ, ανεβασμένο κατά 13,1% από 754,6 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την έγκυρη, συστηματική ενημέρωση του κοινού και της αγοράς, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθιερώνει τη μηνιαία δημοσίευση επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων της αγοράς τυχερών παιγνίων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Η δημοσίευση θα πραγματοποιείται σε σταθερή μηνιαία βάση, έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των σχετικών αναφορών από τους παρόχους προς την ΕΕΕΠ και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕΕΠ ενισχύει την πρόσβαση του κοινού σε αξιόπιστα, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα δεδομένα, συμβάλλοντας στην πληρέστερη ενημέρωση, στη διαφάνεια και στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ δημοσίευσε σήμερα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της αγοράς για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καθώς και τη συγκριτική τους αποτύπωση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2025.

Τα δημοσιευόμενα στοιχεία αποτυπώνουν την εξέλιξη της αγοράς ανά κανάλι διανομής, επιτρέποντας τη συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και της διαχρονικής πορείας του κλάδου.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ΕΔΩ