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Το ESGenius! – The Sustainability OS, AI-powered πλατφόρμα βιωσιμότητας, συμμετείχε ως Gold Sponsor στο Euronext Athens Sustainability Conference, το οποίο άνοιξε τις εργασίες του Euronext Sustainability Week 2026 και πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπό το κεντρικό θέμα «Building Resilience in a Changing World».

Το συνέδριο, μέρος μιας πανευρωπαϊκής διοργάνωσης που φέτος εκτείνεται σε πέντε ημέρες και 11 ευρωπαϊκές χώρες, έφερε σε έναν χώρο ειδικούς σε θέματα ESG, εκδότες, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής, με αντικείμενο τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό, ρυθμιστικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε panel discussion με τίτλο «Sustainable Investing: From ESG Metrics to Capital Allocation and Stewardship», με τη συμμετοχή του Νικόλα Κακογιάννη, Managing Director της ResNovae Consultants της εταιρείας δημιουργού του ESGenius!, μαζί με εκπροσώπους από τον χώρο των θεσμικών επενδύσεων, της τραπεζικής και των διεθνών οργανισμών αξιολόγησης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τα ESG δεδομένα στην κατανομή κεφαλαίων και τις πρακτικές stewardship, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη μετατροπή των δεδομένων βιωσιμότητας σε αξιόπιστη βάση για επενδυτικές αποφάσεις.

Στην τοποθέτησή του, ο Νικόλας Κακογιάννης υπογράμμισε ότι η πραγματική πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, σχετίζεται με την αξιοπιστία και η αξιοποίησή της πληθώρας των δεδομένων: τα δεδομένα βιωσιμότητας αποκτούν αξία μόνο όταν φεύγουν από το report και μπαίνουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη, όταν στηρίζεται σε δομημένα και ελεγμένα δεδομένα, δεν αντικαθιστά την κρίση αλλά συντομεύει την απόσταση από το δεδομένο στην απόφαση.

Η συμμετοχή του ESGenius! στο Euronext Athens Sustainability Conference ανέδειξε τον ρόλο της πλατφόρμας ως τεχνολογικού εργαλείου που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη συμμόρφωση με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ESG και στη μετατροπή των δεδομένων βιωσιμότητας σε στρατηγικό πλεονέκτημα.