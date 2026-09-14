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Η Euronext είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο συγχώνευσης με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τη Deutsche Börse, ή ακόμη και σε μια συμφωνία που θα συνένωνε τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες των δύο ομίλων, σε ένα σενάριο που συζητείται εδώ και χρόνια και θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αγορά «πλανητικής κλίμακας», όπως δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλός της.

Η ένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό ανταγωνιστή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να καταστήσει τις ευρωπαϊκές αγορές πιο ανταγωνιστικές, σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να μεταρρυθμίσουν τις κεφαλαιαγορές της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της κεντρικοποίησης της εποπτείας βασικών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων.

Ο Στεφάν Μπουζνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης των δύο εταιρειών, προειδοποίησε ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

«Μια συμφωνία που θα είχε νόημα θα ήταν η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων», δήλωσε σε συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο ομίλων.

Η Euronext λειτουργεί αγορές σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία, ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, εκκαθάριση και ενέργεια. Η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται περίπου στα 16 δισ. ευρώ.

Η Deutsche Börse, από την πλευρά της, διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και το Eurex, μία από τις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων παγκοσμίως, καθώς και δραστηριότητες μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, με αποτίμηση περίπου 50 δισ. ευρώ.

«Η γερμανική αγορά μετοχών είναι ρηχή, ενώ η αγορά της Euronext είναι βαθιά», ανέφερε ο Μπουζνά. «Υπάρχουν επομένως πολλές συνέργειες εάν φέρουμε τις αγορές μετοχών πιο κοντά, ώστε να έχουμε μια ενιαία αγορά που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο ομίλων συζητείται εδώ και δεκαετίες. Η Deutsche Börse απέσυρε προσφορά για την Euronext το 2006, ενώ απόπειρα συγχώνευσης το 2012 μπλοκαρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους ανταγωνισμού.

Το 2023, οι επικεφαλής των δύο εταιρειών είχαν επίσης συζητήσει τη δημιουργία κοινοπραξίας για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός απέναντι στις ΗΠΑ.

«Σε ό,τι αφορά μια συμφωνία “big bang”, τα ζητήματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής είναι γνωστά. Ωστόσο, σε θεωρητικό επίπεδο, θα ήταν ενδιαφέρον για την Ευρώπη να εξετάσει τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής υποδομής πλανητικής κλίμακας», δήλωσε ο Μπουζνά.

Η ΕΕ αλλάζει στάση στις μεγάλες συγχωνεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αναθεώρησης της προσέγγισής της απέναντι στις συγχωνεύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι περισσότερο διατεθειμένη να επιτρέψει μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε παγκόσμιους ομίλους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Ο Μπουζνά ξεκαθάρισε πάντως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχει οικονομικό νόημα για τους μετόχους και να μην αποτελεί προϊόν πολιτικής καθοδήγησης.

«Κάθε συζήτηση για συγχώνευση που ξεκινά από πάνω προς τα κάτω, μέσα από κάποιο πολιτικό μαγείρεμα, είναι καταδικασμένη να καταλήξει όπως το SCAF», προειδοποίησε, αναφερόμενος στο εγκαταλελειμμένο γαλλογερμανικό σχέδιο για την ανάπτυξη νέου μαχητικού αεροσκάφους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η εταιρεία παραμένει ανοιχτή σε συζητήσεις, εφόσον αυτές έχουν στόχο «να δημιουργήσουν κάτι με κλίμακα και που να δημιουργεί αξία για τους μετόχους μου».

Η θέση της Deutsche Börse

Η Deutsche Börse δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμάς και της Euronext για πιθανή συγχώνευση», προσθέτοντας ότι ο όμιλος «έχει εδραιώσει τις δραστηριότητές του σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά κέντρα».

«Για περισσότερες από δύο δεκαετίες χτίζουμε το πρότυπο για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών», ανέφερε η εταιρεία.

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