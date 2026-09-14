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Η Euronext διαψεύδει τα σενάρια περί πιθανής συγχώνευσής της με τον γερμανικό όμιλο Deutsche Börse, ξεκαθαρίζοντας μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σχετική διαπραγμάτευση.

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός όμιλος υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στον στόχο της περαιτέρω ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Γηραιάς Ηπείρου, υπενθυμίζοντας τον χαρακτήρα του ως ανοικτού ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η επίσημη δήλωση της Euronext:

«Δεν υπάρχουν συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ της Euronext και του Deutsche Börse σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση. Ως η ηγέτιδα υποδομή κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, η Euronext παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Η Euronext δημιουργήθηκε ως ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Από τη συγχώνευση των χρηματιστηρίων του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών και του Παρισιού, έχει ενσωματώσει με επιτυχία πέντε επιπλέον ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη Λισαβόνα, το Δουβλίνο, το Όσλο, το Μιλάνο και την Αθήνα, καθώς και πέντε κεντρικά αποθετήρια τίτλων στο Πόρτο, το Όσλο, τη Κοπεγχάγη, το Μιλάνο και την Αθήνα, σε μία ενιαία υποδομή αγοράς.

Σήμερα, η Euronext συγκεντρώνει περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 7 τρισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας».

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