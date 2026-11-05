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Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων σχεδόν 40 ετών καταγράφει η μετοχή της Toyota, καθώς η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία και ανακοίνωσε ενισχυμένες επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση για τα υβριδικά της μοντέλα.

Η μετοχή της ιαπωνικής εταιρείας εκτινάχθηκε περισσότερο από 16% στο χρηματιστήριο του Τόκιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1987, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Toyota αύξησε κατά 15% την πρόβλεψή της για τα λειτουργικά κέρδη, στα 3,9 τρισ. γιεν (24,7 δισ. δολάρια), για την οικονομική χρήση που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027.

Παράλληλα, για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34%, στα 1,1 τρισ. γιεν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση της κερδοφορίας έπειτα από έξι τρίμηνα.

Οι βελτιωμένες προβλέψεις, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα, τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών.

Η μετοχή είχε ήδη κινηθεί ανοδικά πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη επιτάχυναν ακόμη περισσότερο την άνοδο.

«Η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα της Toyota είναι αξιοσημείωτη, δεδομένων των αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζει», δήλωσε ο Τατσούο Γιοσίντα, ανώτερος αναλυτής αυτοκινητοβιομηχανίας του Bloomberg Intelligence.

«Σε σύγκριση με άλλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Toyota εμφανίζει σχετικά λίγες προφανείς αδυναμίες», πρόσθεσε.

Επαναγορές μετοχών και επιστροφές κεφαλαίων

Η Toyota ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της, αυξάνοντας το ανώτατο ποσό στα 1,3 τρισ. γιεν.

Παράλληλα, σχεδιάζει να διαθέσει έως και 14 τρισ. γιεν για επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες Mitsui Sumitomo Insurance, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance και Sompo Japan Insurance έχουν συμφωνήσει να διαθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής λογιστικών θεμάτων της Toyota, Τακανόρι Αζούμα, οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους συνέβαλαν στον μετριασμό των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών και την παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα παραμένει μεγάλη πρόκληση

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η Toyota συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην κινεζική αγορά.

«Ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένει μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο στην Κίνα αλλά ολοένα περισσότερο και στις αγορές του εξωτερικού», επισήμανε ο Γιοσίντα του Bloomberg Intelligence.

Ο ιαπωνικός όμιλος αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο των ετήσιων πωλήσεών του, στα 10,99 εκατ. οχήματα, από 11,18 εκατ. που προέβλεπε προηγουμένως.

Η υποβάθμιση των εκτιμήσεων συνδέεται με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα, όπου οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να χάνουν μερίδια αγοράς από εγχώριους κατασκευαστές, με επικεφαλής την BYD.

Οι προοπτικές της κινεζικής αγοράς παραμένουν δυσμενείς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της χώρας, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου αναμένεται να μειωθούν κατά 22% φέτος, προτού σημειώσουν οριακή ανάκαμψη 2% το 2027.

Ηλεκτρική Corolla και νέο εργοστάσιο στη Σαγκάη

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Toyota ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει στην Κίνα τη νέα γενιά του δημοφιλούς Corolla.

Στελέχη της εταιρείας άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζεται η δημιουργία μιας πλήρως ηλεκτρικής έκδοσης του μοντέλου, εξέλιξη που θα σηματοδοτούσε σημαντική στρατηγική αλλαγή για το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακτήσει έδαφος στην Κίνα, η Toyota κατασκευάζει νέο εργοστάσιο στη Σαγκάη, όπου θα παράγονται ηλεκτρικά οχήματα με το εμπορικό σήμα Lexus, από τα τέλη του 2027.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Γιοΐτσι Μιγιαζάκι, η παραγωγή θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο, ενώ στόχος είναι να περιοριστεί ο χρόνος ανάπτυξης νέων οχημάτων στους 18 μήνες.

Ξεχωριστά, η Toyota ανακοίνωσε την Πέμπτη σειρά οργανωτικών αλλαγών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέας μονάδας με αντικείμενο τη ρομποτική, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες εντείνουν τις επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες.