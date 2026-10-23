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Στην απόκτηση πολυώροφου κτηρίου στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Σκουλενίου 1, κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος, προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ, έναντι τιμήματος 4,26 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Το ακίνητο ανήκει στην Εθνική Ασφαλιστική, η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Δεδομένου ότι η Πειραιώς ελέγχει παράλληλα το 83,89% του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, η αγοραπωλησία χαρακτηρίζεται ως συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την απαιτούμενη ειδική άδεια.

Η συμφωνία βασίζεται σε ανεξάρτητη αποτίμηση της Π. Δανός & Συνεργάτες, ενώ η Grant Thornton, έπειτα από σχετική αξιολόγηση, έκρινε ότι το τίμημα και οι όροι της συναλλαγής είναι δίκαιοι και εύλογοι για την Trastor και τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του κτηρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Προτεινόμενος τίτλος

Trastor: Αγορά ακινήτου €4,26 εκατ. από την Εθνική Ασφαλιστική στο κέντρο της Αθήνας

Εναλλακτικός, πιο δημοσιογραφικός τίτλος

Trastor: Deal €4,26 εκατ. με την Εθνική Ασφαλιστική για κτήριο στην καρδιά της Αθήνας – Ο ρόλος της Πειραιώς

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Trastor

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003548801000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι αποφάσισε και ενέκρινε στις 23.10.2026, την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για την απόκτηση από την Εταιρεία ενός πολυώροφου κτηρίου ευρισκόμενου επί της οδού Σκουλενίου αρ. 1, στην Αθήνα Αττικής, έναντι τιμήματος Τεσσάρων Εκατομμυρίων Διακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (4.260.000,00€), σημερινής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ”», εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 103-105, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000224801000 και με Α.Φ.Μ. 094003849 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Η σημερινή ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αμερικής αρ. 4, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 157660660000 και με Α.Φ.Μ. 996763330 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» αποτελεί συγχρόνως και μητρική εταιρεία της Εταιρείας, αφού κατέχει σήμερα ποσοστό 83,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η σύναψη του ανωτέρω συμβολαίου

αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας και της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» να συνιστά συναλλαγή της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και το άρθρο 99 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 100 και 101 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη της προπεριγραφόμενης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος, καθώς και την υπογραφή κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την υλοποίηση της συναλλαγής.

Η ως άνω από 23.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή αδείας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, βάσει της από 15.10.2026 έκθεση αποτίμησης της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.», συνημμένη στην ως άνω απόφαση, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με βάση την από 20.10.2026 συνημμένη στην ως άνω απόφαση «Έκθεση Αξιολόγησης επί του δίκαιου και εύλογου της προτεινόμενης συναλλαγής

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της προκείμενης αγοράς ακινήτου επί της οδού Σκουλενίου αρ. 1, πλατεία Αγίων Θεοδώρων, στον Δήμο Αθηναίων», συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton».

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton», η υπό κρίση συναλλαγή και το αντίτιμο αυτής που εξετάστηκαν στην έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας, αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η εν λόγω συναλλαγή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και του επενδυτικού της πλάνου, λαμβανομένης υπόψη και της στρατηγικής θέσης του ακινήτου πλησίον της πλατείας Κλαυθμώνος, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, συνάπτεται δε με αγοραίους όρους και είναι δίκαιη, εύλογη και επωφελής για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.