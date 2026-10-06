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Η TRASTOR Property Investments ολοκλήρωσε την πώληση εμπορικού ακινήτου στη Γλυφάδα έναντι συνολικού τιμήματος €3.075.000. Το τίμημα είναι κατά 59,8% υψηλότερο από την αξία κτήσης και κατά 8,4%, υψηλότερο από την εύλογη αξία του ακινήτου στις 30.06.2026.

Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 207 τ.μ., αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο χώρο και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 16 και Αγγέλου Μεταξά, σε μία από τις πλέον εμπορικές τοποθεσίες της Γλυφάδας.

Η πώληση είναι η τέταρτη που ολοκληρώνει η TRASTOR εντός του 2026, με όλες τις συναλλαγές να έχουν πραγματοποιηθεί σε τίμημα υψηλότερο από την αντίστοιχη προ της πώλησης αποτίμηση. Συνολικά, τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε €24,7 εκατ., υπερβαίνοντας κατά περίπου €3,2 εκατ. ή 14,9% το άθροισμα των σχετικών εύλογων αξιών των ακινήτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, Τάσος Καζίνος, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τίμημα κατά 59,8% υψηλότερο από την αξία κτήσης του ακινήτου επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ενεργή και στοχευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας αποδίδει.

Παράλληλα, η συναλλαγή αναδεικνύει την αναντιστοιχία που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των αξιών που επιβεβαιώνονται μέσα από πραγματικές συναλλαγές στην ιδιωτική αγορά ακινήτων και των αποτιμήσεων των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου, η πλειονότητα των οποίων διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV).

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η επιλεκτική ανακύκλωση κεφαλαίων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Κάθε ακίνητο έχει τον δικό του επενδυτικό κύκλο, και όταν οι συνθήκες της αγοράς μάς δίνουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε την αξία που έχει δημιουργηθεί με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, επιλέγουμε να το κάνουμε και να κατευθύνουμε τα κεφάλαιά μας εκεί όπου διακρίνουμε την επόμενη ευκαιρία ανάπτυξης. Με αυτή τη φιλοσοφία εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιο της TRASTOR, με έμφαση στην ποιότητα, την απόδοση και τις προοπτικές κάθε επένδυσης».

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