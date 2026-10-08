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Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) κατέγραψε αύξηση 51% στα τριμηνιαία έσοδά της, προσφέροντας ένα θετικό σήμα στους επενδυτές που προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα έσοδα της ταϊβανέζικης εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1,49 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (NT$) ή περίπου 46,7 δισ. δολάρια, στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με υπολογισμούς. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο έσοδα ύψους 1,46 τρισ. NT$.

Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων της κορυφαίας εταιρείας κατασκευής chips ενισχύει τις εκτιμήσεις για τη ζήτηση που δημιουργεί η AI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν την άνοδο του χρέους και τα εμπόδια από το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τις εκκλήσεις εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic για πιο ελεγχόμενο ρυθμό ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας.

Ισχυρή ζήτηση για chips

Η εικόνα από τον κλάδο παραμένει ιδιαίτερα θετική.

Η επικεφαλής της Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία αναμένει πως η ζήτηση για chips θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η Samsung Electronics ανακοίνωσε σχεδόν εννεαπλάσια αύξηση των λειτουργικών κερδών της, ενώ η Hon Hai Precision Industry, η οποία κατασκευάζει servers για AI, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τις τριμηνιαίες πωλήσεις της.

Η TSMC, βασικός προμηθευτής της Nvidia και της Apple, λειτουργεί ως σημαντικός δείκτης για την πορεία της ζήτησης που συνδέεται με την AI. Η μετοχή της έχει καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά μέσα στον Οκτώβριο, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής της εταιρείας σε βάθος χρόνου.

Νέες επενδύσεις σε ΗΠΑ

Η TSMC εξετάζει παράλληλα νέα επέκταση στο Τέξας, καθώς η ζήτηση για chips που προορίζονται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.

Η κίνηση έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας για επενδύσεις ύψους 265 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, με στόχο τη δημιουργία μεγάλης παραγωγικής εγκατάστασης.

Οι πελάτες της TSMC στη Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 75% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τη μελλοντική ανάπτυξή της.

Το βλέμμα στο 2027

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται πλέον στις προοπτικές για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Η TSMC αύξησε τον Ιούλιο κατά 100 δισ. δολάρια το επενδυτικό της σχέδιο για την Αριζόνα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή δημιουργία νέου τεχνολογικού και παραγωγικού κόμβου στο Τέξας.

Οποιαδήποτε νεότερη ανακοίνωση για τις επενδύσεις της στις ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για τη στρατηγική της εταιρείας ως προς την επέκταση της παραγωγής εκτός Ταϊβάν και να δώσει ενδείξεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2027.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η τιμολογιακή πολιτική. Δημοσιεύματα στην Ταϊβάν κάνουν λόγο για πιθανές αυξήσεις 3% έως 6% στις τιμές των wafers το 2027, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τα περιθώρια κέρδους της TSMC όσο και το κόστος για τους πελάτες της.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένεται να αναζητήσουν νεότερα στοιχεία για την πορεία των τεχνολογιών A14, CoWoS και CoPoS, καθώς η TSMC καλείται να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Intel, αλλά και την ενισχυμένη ζήτηση για προηγμένες λύσεις packaging.

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