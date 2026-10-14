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Η ισχυρή ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις παραγγελίες για τον εξοπλισμό κατασκευής chip έως και το 2030, καθώς οι πελάτες της αναζητούν περισσότερη παραγωγική δυναμικότητα από αυτή που η εταιρεία μπορεί να προσφέρει το 2027 και τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε η ASML.

Η ολλανδική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή εξοπλισμού για την παραγωγή των πλέον προηγμένων ημιαγωγών, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι πελάτες της συζητούν ήδη παραγγελίες που ξεπερνούν το 2027. Μάλιστα, ορισμένοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να δεσμεύσουν παραγωγική δυναμικότητα για το 2029 και το 2030.

Η εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις εξοπλισμού και παραγωγικής δυναμικότητας στην παγκόσμια αλυσίδα ημιαγωγών, καθώς η ανάπτυξη της AI και η ταχεία επέκταση των data centers αυξάνουν τις ανάγκες για προηγμένα chips.

Μεταξύ των πελατών της ASML βρίσκονται η TSMC, η οποία κατασκευάζει chips για την Nvidia, καθώς και η Samsung και η Intel, οι οποίες πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής τους. Η μετοχή της ASML έχει ενισχυθεί σχεδόν 70% από τις αρχές του έτους.

Παραγγελίες έως το 2030

Η ASML εξετάζει πλέον νέους τρόπους για να αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγική της ικανότητα. Τον Ιούλιο είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ενισχύσει τη δυναμικότητα κατά 30% το 2027 και επιπλέον 30% το 2028, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν θα επαρκέσουν για να καλύψουν τη ζήτηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Christophe Fouquet, ανέφερε ότι η ASML βλέπει ήδη «πολλές παραγγελίες για το 2028», ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για την τοποθέτηση παραγγελιών ακόμη και για το 2029 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για το 2030.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το βάθος της επενδυτικής έκρηξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατασκευαστές chips επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, γεγονός που μεταφέρει τις πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Αναβάθμιση των προβλέψεων

Οι επισημάνσεις της ASML έγιναν παράλληλα με την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση των προβλέψεων για τις πωλήσεις.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει πωλήσεις μεταξύ 14,2 και 15,2 δισ. ευρώ, επίπεδο υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 57%.

Ως αποτέλεσμα, η ASML αύξησε το χαμηλότερο όριο της πρόβλεψής της για τις ετήσιες πωλήσεις, οι οποίες πλέον αναμένονται μεταξύ 44 και 45 δισ. ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 586 δισ. ευρώ, ενισχύθηκε σχεδόν 3% στις πρωινές συναλλαγές στο Άμστερνταμ.

Η περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα δεν θεωρείται απαραίτητα αρνητική για την ASML. Αντίθετα, αναλυτές εκτιμούν ότι η σταδιακή αύξηση της παραγωγής μπορεί να προστατεύσει την εταιρεία από ενδεχόμενη μελλοντική επιβράδυνση των παραγγελιών.

Επέκταση σε νέα εργοστάσια και αύξηση τιμών

Στους πελάτες της ASML περιλαμβάνονται επίσης η SK Hynix, η Micron και η νέα δραστηριότητα του Έλον Μασκ, η TeraFab, για την οποία η εταιρεία εξακολουθεί να αξιολογεί το πραγματικό μέγεθος της μελλοντικής ζήτησης.

Η ASML ξεκίνησε τον περασμένο μήνα σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεών της στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όμως η πρώτη φάση του έργου δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2029. Μέχρι τότε, η εταιρεία αναζητεί άλλους τρόπους για να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση υφιστάμενων μηχανημάτων, αλλά και η διάθεση νέων εκδόσεων εξοπλισμού με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν σημαντική πρόσθετη δυναμικότητα στους πελάτες.

Παράλληλα, η ASML προγραμματίζει αυξήσεις τιμών από το 2027, με το πλήρες αποτέλεσμα να αποτυπώνεται από το 2028.

Η ισχυρή εικόνα της ζήτησης οδήγησε αναλυτές να εκτιμήσουν ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη της ASML θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ανοδικά έως το 2028.

Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 4,96 δισ. ευρώ και καθαρές πωλήσεις 11,7 δισ. ευρώ. Τα κέρδη ξεπέρασαν σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ οι πωλήσεις κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

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