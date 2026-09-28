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Τουλάχιστον οκτώ μεγάλες ξένες τράπεζες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια πιθανή συγχώνευση ή συνένωση με την UBS, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας Blick.

Η UBS αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για τον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό λόγω των σχεδιαζόμενων αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων στην Ελβετία.

Πίεση από τους νέους κεφαλαιακούς κανόνες

Η UBS υπέστη σημαντικό πλήγμα την περασμένη Τετάρτη, όταν η Άνω Βουλή της Ελβετίας τάχθηκε υπέρ αυστηρότερων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της τράπεζας, οι νέες απαιτήσεις θα μπορούσαν να την υποχρεώσουν να διακρατεί περίπου 18 δισ. δολάρια πρόσθετων κεφαλαίων.

Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της UBS, Κολμ Κέλεχερ, είχε προειδοποιήσει ότι η τράπεζα θα μπορούσε να επανεξετάσει την έδρα της στην Ελβετία, εάν οι νέοι κεφαλαιακοί κανόνες αποδειχθούν υπερβολικά αυστηροί.

Οι εντάσεις γύρω από το νέο κανονιστικό πλαίσιο έχουν ενισχυθεί μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023 και την εξαγορά της από την UBS, με τις ελβετικές αρχές να επιδιώκουν μεγαλύτερες δικλίδες ασφαλείας απέναντι στους κινδύνους που δημιουργεί ένας τραπεζικός όμιλος τέτοιου μεγέθους.

Στο τραπέζι η συνένωση με ξένη τράπεζα

Την Παρασκευή, το Semafor ανέφερε ότι η διοίκηση της UBS έχει επαναφέρει τις συζητήσεις για τρόπους περιορισμού της έκθεσής της στο ελβετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και μια πιθανή συνένωση με ξένη τράπεζα. Οι σχετικές συζητήσεις αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον μετά την πληροφορία της Blick ότι τουλάχιστον οκτώ τράπεζες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια ενδεχόμενη συναλλαγή με την UBS.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θεωρεί απίθανο να εγκαταλείψει η UBS την ελβετική της έδρα.

Όπως υποστήριξε, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πιθανότατα ακριβότερη από την εφαρμογή των νέων κεφαλαιακών κανόνων, ενώ παράλληλα θα συνοδευόταν από σημαντικές νομικές δυσκολίες.

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