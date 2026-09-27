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Σε ολοένα δυσκολότερη πολιτική θέση βρίσκεται η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και οι πιέσεις στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και ανατολική Γερμανία επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Η UBS, σε ανάλυση της, αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης Μερτς

Θυμίζουμε ότι οι πρόσφατες εκλογές στο Βερολίνο και σε δύο κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα και ιδιαίτερα για τη Χριστιανική Ένωση CDU/CSU. Βασικός ωφελημένος ήταν η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία προηγείται πλέον στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο με 29%, έναντι 20% για το CDU/CSU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση.

Παραμονή Μερτς ή αλλαγή Καγκελαρίου

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό τον Μερτς. Ο Καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατιδίων που προέρχονται από το CDU.

Στο δεύτερο σενάριο, ο Μερτς θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU/CSU μέσω εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, ωστόσο το CDU/CSU και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου Καγκελαρίου.

Το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Μερτς σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές.

Ο ίδιος ο Μερτς έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο. Παράλληλα, η σημερινή δημοσκοπική ισχύς της AfD θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα κυβερνητικά κόμματα απέναντι στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Η οικονομία βγαίνει από πέντε χρόνια στασιμότητας

Η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική οικονομία αναμένεται να εξέλθει από πέντε χρόνια στασιμότητας.

Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026 και στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Το συγκεκριμένο πακέτο αναμένεται να προσθέσει περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη σε καθένα από τα δύο έτη.

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, στα δύο πρώτα πολιτικά σενάρια —παραμονή του Μερτς ή αντικατάστασή του χωρίς εκλογές— οι μεγάλες αλλαγές στην οικονομική πολιτική εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες.

Μια κυβέρνηση που θα βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πολιτική πίεση θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στην εφαρμογή της δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας. Αντίθετα, οι σχεδιαζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως το συνταξιοδοτικό, η αγορά εργασίας και η γραφειοκρατία, θα μπορούσαν να περιοριστούν ή να καθυστερήσουν.

Ο κίνδυνος για το δημοσιονομικό πακέτο

Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τη δημοσιονομική επέκταση στην περίπτωση που επικρατήσει το τρίτο σενάριο και η χώρα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα μπορούσε να χάσει τη δυνατότητα έγκρισης των ετήσιων προϋπολογισμών που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής τόνωσης.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ενδέχεται να έχουν συνέπειες και πέραν των γερμανικών συνόρων. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα μπορούσε να καθυστερήσει τη συμμετοχή της Γερμανίας σε κρίσιμες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την εμπορική πολιτική του μπλοκ απέναντι στην Κίνα.

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