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Η Euronext ανακοίνωσε την εισαγωγή της Verallis Α.Ε., εταιρείας που εξειδικεύεται στη στρατηγική διαχείριση κόστους και στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, στην αγορά Euronext Growth Athens, με κωδικό διαπραγμάτευσης VRLS.

Η Verallis δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης κόστους και της επιχειρησιακής βελτιστοποίησης, βοηθώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα να επιτυγχάνουν μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας αναλύσεις δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πρακτική εφαρμογή λύσεων, η εταιρεία μετατρέπει τα δεδομένα δαπανών και λειτουργίας σε συγκεκριμένες ευκαιρίες για μείωση του κόστους και βελτίωση της απόδοσης.

Η Verallis καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο υλοποίησης των παρεμβάσεων, από τον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης και την εφαρμογή των κατάλληλων λύσεων έως τη συνεχή παρακολούθηση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται σε αμοιβή συνδεδεμένη με την επιτυχία των παρεμβάσεων, καθώς η αμοιβή της εξαρτάται από την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, ευθυγραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντά της με εκείνα των πελατών της.

Η εισαγωγή της Verallis στο Χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των 4.150.000 κοινών μετοχών που αποτελούν το μετοχικό της κεφάλαιο. Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης ορίστηκε στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, με τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 3,94 εκατ. ευρώ κατά την ημέρα εισαγωγής.

Ο Γιώργος Δημόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Verallis Α.Ε., δήλωσε:

«Η εισαγωγή της VERALLIS στο Euronext Growth δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αφετηρία για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής μας: μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, αυξημένη διαφάνεια και ακόμη ισχυρότερη προσήλωση στη δημιουργία μετρήσιμης αξίας.

Από την πρώτη ημέρα, χτίσαμε τη VERALLIS πάνω σε μια ξεκάθαρη αρχή: η αξία που δημιουργούμε πρέπει να αποδεικνύεται μέσα από πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Με την τεχνογνωσία μας, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργούν ως επιταχυντές, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό το μοντέλο και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ελληνική εταιρεία με ευρωπαϊκό προσανατολισμό».

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