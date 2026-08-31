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Η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφερε αυτό που περίμενε από το 2008: η εταιρεία μόδας και ομορφιάς που φέρει το όνομά της εμφάνισε για πρώτη φορά στην ιστορία της λειτουργικά κέρδη, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο ζημιών και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια αγορά πολυτελείας.

Η Victoria Beckham Holdings κατέγραψε το 2025 έσοδα 129,8 εκατ. στερλινών, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε στα 7,3 εκατ. στερλίνες, έναντι ζημιών 1,6 εκατ. στερλινών το 2024.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2008, περνά σε λειτουργική κερδοφορία, εξέλιξη που αποδίδει μεταξύ άλλων στην αυστηρή συγκράτηση του κόστους.

Πέντε χρόνια διψήφιας ανάπτυξης

Η εταιρεία συμπλήρωσε παράλληλα πέμπτη διαδοχική χρονιά διψήφιας αύξησης των εσόδων, με τη θετική τάση να συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στον πυρήνα της ανάπτυξης βρίσκεται η μόδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, καταγράφηκε ισχυρή ζήτηση για κοστούμια και tailoring, ενδύματα για ειδικές περιστάσεις και αναβαθμισμένο καθημερινό ντύσιμο.

Η αισθητική της Victoria Beckham έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με το quiet luxury: μίνιμαλ γραμμές, διακριτική πολυτέλεια και απουσία μεγάλων, εμφανών λογοτύπων.

Και αυτή ακριβώς η κατηγορία έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική στη σημερινή κάμψη της αγοράς πολυτελείας σε σύγκριση με brands που βασίζονται περισσότερο στην έντονη προβολή του λογοτύπου τους.

Το quiet luxury έχει πλέον πολύ κόσμο

Η επιτυχία, ωστόσο, προσελκύει και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκεται απέναντι σε οίκους όπως το The Row των αδελφών Όλσεν και το brand της Φίμπι Φάιλο, τα οποία έχουν αποκτήσει ισχυρή απήχηση μεταξύ καταναλωτών υψηλού εισοδήματος.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν ληφθεί υπόψη η ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζει η πολυτέλεια.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις προαιρετικές δαπάνες εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας ακόμη και σημαντικούς εμπορικούς προορισμούς όπως το Ντουμπάι.

Οι μετοχές ορισμένων από τους μεγαλύτερους ομίλους πολυτελείας, μεταξύ των οποίων η LVMH, ιδιοκτήτρια της Louis Vuitton, και η Hermès, έχουν χάσει περισσότερο από 20% από την αρχή του έτους.

Ισχυρή χρονιά και για τα καλλυντικά

Σημαντικό ρόλο στην επίδοση του ομίλου είχε και ο κλάδος της ομορφιάς.

Η σειρά Victoria Beckham Beauty κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες χρονιές της μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη ώθηση από τα προϊόντα foundation.

Η ανάπτυξη της beauty δραστηριότητας προσφέρει στην εταιρεία ένα δεύτερο σημαντικό σκέλος εσόδων πέρα από τα ρούχα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακοί οίκοι μόδας αναζητούν τρόπους να διευρύνουν το κοινό και τις πηγές εσόδων τους.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την εταιρεία

Την πλειοψηφία της Victoria Beckham Holdings εξακολουθούν να ελέγχουν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η NEO Investment Partners, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στην εταιρεία πριν από εννέα χρόνια, διαθέτει ποσοστό 30%. Ιδρυτής του fund είναι ο Νταβίντ Μπελχασέν, ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος του οίκου.

Μικρό ποσοστό κατέχει επίσης η XIX Entertainment, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία δημοσίευσαν πρώτοι οι Financial Times, σηματοδοτούν μια σημαντική καμπή για ένα brand που για χρόνια κατάφερνε να αυξάνει την αναγνωρισιμότητα και τις πωλήσεις του χωρίς να μετατρέπει αυτή την ανάπτυξη σε λειτουργική κερδοφορία.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ίδρυσή του, το στοίχημα της Βικτόρια Μπέκαμ στη μόδα αρχίζει πλέον να αποδίδει και στον ισολογισμό.

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