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Η ραγδαία εξάπλωση της νέας γενιάς φαρμάκων απώλειας βάρους δεν αναμορφώνει μόνο τους τομείς της υγείας και της διατροφής, αλλά ανατρέπει εκ θεμελίων και τη βιομηχανία της μόδας. Ενώ την τελευταία δεκαετία οι πολυεθνικοί λιανοπωλητές επένδυσαν σημαντικά στην προώθηση της συμπεριληπτικότητας, η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες και οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν πλέον σε μια σιωπηρή αλλά αισθητή απόσυρση των μεγάλων μεγεθών από τα ράφια και τις ηλεκτρονικές προθήκες.

Η αόρατη αλλαγή στα ράφια και τα πρώτα σημάδια της αγοράς

Όταν η Στέφανι Γιεμπόα παρατήρησε τις πρώτες αλλαγές στο περιβάλλον της, η εικόνα ήταν ακόμη ασαφής. Φίλοι έχαναν βάρος, ενώ οι influencers στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονταν ξαφνικά με σημαντικά συρρικνωμένες σιλουέτες, παράλληλα με την έξαρση των δημόσιων συζητήσεων για τη χρήση του Ozempic. Η πραγματική όμως επιβεβαίωση για την 37χρονη lifestyle influencer από το Λονδίνο ήρθε κατά την προσωπική της αναζήτηση ενδυμάτων. Αναζητώντας ρούχα στο μέγεθος 24, διαπίστωσε ότι η ειδική κατηγορία «plus-size» είχε αφαιρεθεί σιωπηλά από τον ιστότοπο δημοφιλούς αλυσίδας μόδας. Σε άλλη μάρκα όπου ψώνιζε τακτικά, ενημερώθηκε ότι τα σχέδια που την ενδιέφεραν δεν κατασκευάζονταν πλέον στο μέγεθός της, εξέλιξη που η ίδια χαρακτήρισε ως μια σταδιακή και ανησυχητική απόσυρση των μεγάλων μεγεθών από την αγορά.

Η επίδραση των GLP-1 και η αναδιαμόρφωση της ζήτησης

Η παρατήρηση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στρατηγικής στη διεθνή βιομηχανία ένδυσης. Μετά από χρόνια προσπαθειών για την επέκταση των διαθέσιμων μεγεθών και την προώθηση της συμπεριληπτικότητας, πολυεθνικοί λιανοπωλητές όπως η H&M υποχωρούν από τις δεσμεύσεις τους. Αν και οι εταιρείες αποφεύγουν να συνδέσουν ευθέως τις αποφάσεις τους με τις ιατρικές εξελίξεις, αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι η ραγδαία διείσδυση των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 αναμορφώνει τη ζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία της PwC, το 21% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και το 9% στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν χρήστη των εν λόγω σκευασμάτων, εξέλιξη που μετατοπίζει ταχέως την καμπύλη των μεγεθών στο λιανεμπόριο.

Οι παράπλευρες συνέπειες σε άλλους κλάδους και η εταιρική σιωπή

Η επίδραση της νέας γενιάς φαρμάκων απώλειας βάρους έχει ήδη καταγραφεί σε σειρά τομέων της οικονομίας. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζουν τους διαδρόμους τους σε προϊόντα χαμηλών θερμίδων, τα εστιατόρια μειώνουν τις μερίδες, ενώ οι εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής αναπτύσσουν εξειδικευμένες σειρές για την αντιμετώπιση παρενεργειών. Ακόμη και στον τομέα των αερομεταφορών, αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι η μείωση του μέσου βάρους των επιβατών θα μπορούσε να προσφέρει στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ετήσια εξοικονόμηση καυσίμων έως και 580 εκατομμύρια δολάρια.

Η στρατηγική της «βελτιστοποίησης» και οι ενστάσεις των ακτιβιστών

Στον τομέα της μόδας, ωστόσο, οι διοικήσεις των εταιρειών επιλέγουν την προσεκτική σιωπή. Έχοντας επενδύσει σημαντικό κεφάλαιο επικοινωνιακής προβολής στην ενσωμάτωση όλων των σωματότυπων, η δημόσια παραδοχή μιας στροφής ενέχει τον κίνδυνο πλήγματος στη φήμη τους. Έτσι, η συρρίκνωση της γκάμας προβάλλεται επισήμως ως αναδιάρθρωση ή βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της H&M, η οποία, ενώ στις αρχές του 2023 ανακοίνωνε την επέκταση των γυναικείων μεγεθών έως το 4XL στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε στη συνέχεια την κατάργηση των μεγεθών 3XL και 4XL επικαλούμενη χαμηλότερη ζήτηση, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ερμηνείες. Παράλληλα, αναλύσεις της πλατφόρμας Edited αποτυπώνουν ανάλογη μείωση των διαθέσιμων μεγάλων μεγεθών σε μάρκες όπως οι Zara, Mango και Aritzia.

Από την πλευρά της, η Katie Sturino, influencer με έδρα τη Νέα Υόρκη και ακτιβίστρια για την αποδοχή του σώματος, υποστηρίζει ότι η απόφαση των εταιρειών να περιορίσουν τα μεγέθη είναι ορθολογικά επισφαλής. Όπως επισημαίνει, η χρήση των GLP-1 συνοδεύεται συχνά από διακυμάνσεις βάρους ή διακοπή της θεραπείας, γεγονός που καθιστά την πτώση της ζήτησης παροδική. Η ίδια θεωρεί ότι οι σχεδιαστές προβαίνουν σε μια μυωπική εκτίμηση της αγοράς, υποτιμώντας τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Τα οικονομικά περιθώρια παραγωγής και η κρίση των εξειδικευμένων δικτύων

Πέραν όμως της ζήτησης, η κατάργηση των μεγαλύτερων μεγεθών συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής και τα περιθώρια κέρδους. Τα ενδύματα plus-size απαιτούν περισσότερο ύφασμα και έχουν βραδύτερο ρυθμό πώλησης. Σύμφωνα με τη Sally Manners, ιδρύτρια του ανεξάρτητου brand Manners London, το κόστος κατασκευής ενός ρούχου σε μέγεθος XL μπορεί να υπερβαίνει έως και κατά 60% το αντίστοιχο κόστος για μέγεθος XS. Σε ένα περιβάλλον πιεσμένων περιθωρίων, αυξημένων δασμών και αβέβαιης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η κατάργηση των λιγότερο αποδοτικών μεγεθών προκρίνεται ως μέτρο οικονομικής αποδοτικότητας.

Οι πιέσεις αυτές αποτυπώνονται ανάγλυφα στην πορεία των εξειδικευμένων λιανοπωλητών. Η αμερικανική Torrid Holdings προχώρησε στο κλείσιμο περισσότερων από 170 καταστημάτων, περιορίζοντας το δίκτυό της κατά ένα τρίτο, ενώ η Destination XL Group κατέγραψε υποχώρηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 8%, καθώς οι καταναλωτές αναβάλλουν τις αγορές τους λόγω μεταβολών στο βάρος τους. Στη Βρετανία, η Live Unlimited London οδηγήθηκε σε καθεστώς πτώχευσης, ενώ στην Αυστραλία η κατάρρευση του ομίλου Mosaic Brands οδήγησε στο κλείσιμο σχεδόν 700 καταστημάτων.

Η στροφή στη γρήγορη μόδα και το αβέβαιο μέλλον της συμπερίληψης

Η υποχώρηση των παραδοσιακών δικτύων λιανικής μετατοπίζει τελικά τη ζήτηση προς τους γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου και της γρήγορης μόδας. Πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu και Pretty Little Thing συνεχίζουν να προσφέρουν εκτεταμένη γκάμα μεγεθών, προσελκύοντας καταναλωτές που αδυνατούν να βρουν επιλογές στα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του μοντέλου παραγωγής, την ώρα που η πρόοδος που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία στο πεδίο της συμπεριληπτικής μόδας φαίνεται να δοκιμάζεται από τις νέες οικονομικές και φαρμακευτικές πραγματικότητες.

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