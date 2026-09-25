Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2026 για τον Όμιλο Βιοκαρπέτ, καθώς τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €2,348 εκατ., έναντι €1,652 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 42,17%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,74 εκατ., από €2,15 εκατ. πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 27,45%.

Ο Όμιλος συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, με τις καθαρές πωλήσεις να φτάνουν τα €125,16 εκατ., έναντι €110,71 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,05%. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η επίδοση στις διεθνείς αγορές, με τις εξαγωγές να ενισχύονται κατά 16,04% στα €73,15 εκατ., αντιπροσωπεύοντας πλέον το 58,45% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,09%, στα €52,01 εκατ.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε €8,89 εκατ., αυξημένα κατά 13,60% σε σχέση με τα €7,83 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Η Βιοκαρπέτ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και στη σημαντική ενίσχυση της εξαγωγικής της παρουσίας.

Μητρική Εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Η μητρική εταιρεία, Βιοκραπέτ Α.Ε., κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών της αλλά εμφάνισε μείωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και αύξηση των ζημιών.

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €2,24 εκατ., αυξημένες κατά 4,70% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις €2,14 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €0,137 εκατ., σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα €0,083 εκατ. πέρσι.

Οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν στα €0,94 εκατ., από €0,80 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,97 εκατ., έναντι €(0,83) εκατ. το προηγούμενο έτος.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., καθώς και στη συνεχιζόμενη υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικού μετασχηματισμού της.

Η άνοδος των διεθνών τιμών του αλουμινίου κατά την περίοδο αναφοράς είχε θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία του Ομίλου. Παράλληλα, η συστηματική εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας συνέβαλε στην ενίσχυση των λειτουργικών επιδόσεων του κλάδου μεταλλουργίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής του λειτουργίας, ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ρομποτικών εφαρμογών. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα και ευελιξία, συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και οδηγούν σε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.

Παράλληλα, η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η προσαρμογή των οργανωτικών δομών στις νέες λειτουργικές απαιτήσεις και η ενοποίηση των παραγωγικών μονάδων έχουν επιτρέψει την αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου στον τομέα της μεταλλουργίας.

Η συνδυασμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και της λειτουργικής αναδιοργάνωσης αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου, με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ οι τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής κατέγραψαν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ του σύγχρονου μηχανήματος αυτόματης συσκευασίας των προϊόντων προφίλ αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Τέλος τον Μάρτιο του 2026 τέθηκε σε λειτουργία ο Φ/Β σταθμός της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ισχύος 4MW αλλά και ο Φ/Β σταθμός της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ισχύος 8MW, στο πλαίσιο ενδοομιλικής σύμβασης PPA. Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ διαθέτει πλέον συνολική ισχύ 35 MW σε ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία.

Προοπτικές

Ο Όμιλος εισέρχεται σε νέα φάση υλοποίησης του επενδυτικού του προγράμματος για την περίοδο 2026–2028, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής του δραστηριότητας στον τομέα της μεταλλουργίας και την ανάπτυξη του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους €15 εκατ. στον κλάδο της μεταλλουργίας, οι οποίες αφορούν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών.

Παράλληλα, ο Όμιλος προωθεί επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διαφοροποίηση του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της ενεργειακής ευελιξίας και τη δημιουργία πρόσθετων προοπτικών ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και η Exalco διαθέτουν άδειες ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MW έκαστη, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη των ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εκτιμά ότι οι προοπτικές για την πορεία του Ομίλου εντός του 2026 διαγράφονται θετικές, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση που παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Η θυγατρική ΕΞΑΛΚΟΑ.Ε. διατηρεί ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, με περίπου το 70% της παραγωγής της να διατίθεται σε περισσότερες από 35 χώρες. Η αναπτυξιακή της στρατηγική επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μέσω της διεύρυνσης του εμπορικού δικτύου, της ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών και της αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια εντείνουν την αβεβαιότητα, επηρεάζοντας εμπορικές ροές, τιμές ενέργειας και επενδυτικές αποφάσεις. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, η Ελλάδα δείχνει να διατηρεί θετικούς ρυθμούς, ενισχυμένη από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Χαμηλοί τόνοι προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για casus belli και UNCLOS (pics+vid)

Κόκκινες κάρτες Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές

Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ