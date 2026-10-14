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Υπό τεράστια πίεση βρίσκεται η μαζική αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, λόγω του κινεζικού ανταγωνισμού όπως σημείωσε ο Όλιβερ Μπλουμ, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, σε ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής Αυτοκινήτου του Παρισιού, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026.

Ο ίδιος ανανέωσε τις εκκλήσεις του για πιο ευέλικτη ρύθμιση και κίνητρα για την υποστήριξη της τοπικής κατασκευής, σύμφωνα με το Reuters. Όπως, δήλωσε η Volkswagen, η Stellantis και η Renault – οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων – αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να παράγουν οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό έλεγχο.

«Δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας μόνο με βάση τα κέρδη από τις εξαγωγές. Οι ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες, ανθεκτικές και ανταγωνιστικές», είπε. Ο Όλιβερ Μπλουμ προσπαθεί να προωθήσει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της Volkswagen, με δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας και πιθανό κλείσιμο εργοστασίων, παρά τις αντιδράσεις των συνδικάτων.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης», τόνισε.

Η Volkswagen, η Stellantis και η Renault χρησιμοποιούν την έκθεση για να παρουσιάσουν νέα ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς η ευρωπαϊκή ζήτηση για την τεχνολογία αυτή αυξάνεται, χάρη στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων και την αυξανόμενη γκάμα οχημάτων χαμηλότερου κόστους.

Κινεζικές μάρκες συμμετέχουν επίσης στην έκθεση σε αριθμούς ρεκόρ, καθώς επιδιώκουν ανάπτυξη στην Ευρώπη εν μέσω επιβράδυνσης στην εγχώρια αγορά τους, τροφοδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων κατασκευαστών σχετικά με τον αντίκτυπο των εισαγωγών χαμηλού κόστους.

Οι Volkswagen, Stellantis και Renault είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο τμήμα της μαζικής αγοράς, όπου οι υψηλοί όγκοι πωλήσεων συνήθως συνοδεύονται από μικρά περιθώρια κέρδους.

«Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δέχεται τεράστια πίεση στην Ευρώπη», δήλωσε ο Όλιβερ Μπλουμ, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της Volkswagen προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν τον κλάδο μέσω πιο ευέλικτων κανονισμών και κινήτρων για την τοπική παραγωγή.

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