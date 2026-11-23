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Στις 19 Νοεμβρίου, η VW ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να παγώσει τους μισθούς για τα επόμενα δύο χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρεία θέλει να επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, την οποία έχει κατακτήσει έπειτα από σκληρούς αγώνες το συνδικάτο IG Metall, επιδιώκοντας να αποκτήσει τη δυνατότητα να απαιτεί περισσότερες ώρες εργασίας χωρίς υπερωρίες.

Η VW επιδιώκει επίσης να καταργήσει ένα μπόνους προς τους εργαζομένους, το οποίο μπορούν να επιλέξουν να λάβουν είτε ως χρηματικό ποσό είτε με τη μορφή πρόσθετων ημερών άδειας μετ’ αποδοχών. Το IG Metall, το οποίο διεκδικεί αύξηση μισθών κατά 5%, δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στις προτάσεις της εταιρείας.

Οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης της VW και των εκπροσώπων των εργαζομένων έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπλούμε, προωθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει την περικοπή περίπου 100.000 θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν απειλήσει με απεργιακές κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο, μετά την απόφαση της VW να καταγγείλει σχεδόν όλες τις συλλογικές μισθολογικές συμφωνίες που είχε συνάψει με το συνδικάτο.

Η VW και το IG Metall θα ξεκινήσουν στις 24 Νοεμβρίου, στο Έμντεν της βορειοδυτικής Γερμανίας, τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις που αφορούν περίπου 120.000 εργαζομένους της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Έμντεν είναι ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο κλεισίματος από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης της VW.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ευρύτερο κύμα εργασιακών αναταραχών. Το IG Metall σχεδιάζει επίσης 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις στη Mercedes-Benz, την Audi και άλλες εταιρείες που συμμετέχουν σε παράλληλες μισθολογικές διαπραγματεύσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της χαλυβουργίας.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται πιέσεις από ανταγωνιστές χαμηλού κόστους από την Κίνα, όπως οι BYD, Chery και Geely οι οποίοι έχουν καταφέρει να αποκτήσουν με ταχύτατους ρυθμούς μερίδιο άνω του 10% στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η 35ωρη εβδομάδα εργασίας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικότερα πεδία αντιπαράθεσης στις εργασιακές διαμάχες. Η Mercedes έχει επίσης ζητήσει από τους Γερμανούς εργαζομένους της να αποδεχθούν περισσότερες ώρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία των εγχώριων εργοστασίων της έχει καταστεί υπερβολικά δαπανηρή. Η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων.