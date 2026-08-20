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Σε επίπεδα χαμηλότερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Walmart, καταγράφοντας μια σπάνια απόκλιση που τροφοδοτεί τους φόβους για επιβράδυνση, σε μια περίοδο υποτονικής ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος (συγκρίσιμες πωλήσεις), εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 2,6% στο δεύτερο τρίμηνο, υπολειπόμενες ακόμη και της πλέον συντηρητικής πρόβλεψης των αναλυτών στο Bloomberg. Ο ρυθμός αυτός αποτελεί τον χαμηλότερο των τελευταίων έξι και πλέον ετών, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις τιμολογιακές πιέσεις στον τομέα των φαρμακείων.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε βουτιά έως και 7,4% στη Νέα Υόρκη πριν το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη, ενώ μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης σημείωνε άνοδο 2,6% από την αρχή του έτους.

Όπως εξήγησε ο οικονομικός διευθυντής (CFO) John David Rainey, οι ομοσπονδιακές διαπραγματεύσεις για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων επηρέασαν τον τομέα υγείας και ευεξίας της Walmart περισσότερο από το αναμενόμενο. Αν και το φαινόμενο χαρακτηρίζεται παροδικό, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις και κατά το επόμενο έτος.

Εξαιρουμένου του κλάδου υγείας, οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,4%, με τη Walmart να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της —ιδιαίτερα στα είδη παντοπωλείου— χάρη στις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, όπως το βοδινό κρέας.

Παρά τις πιέσεις στο δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους όσον αφορά τις πωλήσεις και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα, καθώς άρχισε να λαμβάνει επιστροφές από δασμούς, τις οποίες διοχετεύει στη περαιτέρω μείωση των τιμών.

Τα αποτελέσματα της Walmart λειτουργούν ως αξιόπιστος δείκτης για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας. Οι καταναλωτές πραγματοποίησαν τον ίδιο αριθμό επισκέψεων στα καταστήματα σε σχέση με πέρυσι, αλλά δαπάνησαν λιγότερα χρήματα ανά επίσκεψη.

Παράλληλα, τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος περιόρισαν τις αγορές τους λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, ενώ συνολικά οι καταναλωτές κάνουν επιλεκτικές αγορές αναζητώντας προσφορές.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σημείωσαν άνοδο, καθώς η εταιρεία προσέλκυσε και πιο εύπορους πελάτες που ιεραρχούν ψηλά την ευκολία των ηλεκτρονικών αγορών.

Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντείνεται, με αλυσίδες όπως η Target να καταγράφουν ανάκαμψη, ενώ η Kroger και η Costco μειώνουν επιθετικά τις τιμές στα τρόφιμα για να διευρύνουν τα μερίδιά τους.

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