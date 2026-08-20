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Το μεγάλο ναυτιλιακό στοίχημα των Ελλήνων για το 2026 δεν βρίσκεται μόνο στα πλοία που αγοράζουν ή πωλούν σήμερα. Βρίσκεται κυρίως σε εκείνα που θα παραλάβουν τα επόμενα χρόνια. Από τα γιγαντιαία VLCC μέχρι τα MR tankers, τα Ultramax και τα containerships, μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι έχουν ανοίξει έναν νέο κύκλο ναυπηγήσεων, τοποθετώντας κεφάλαια σε διαφορετικές αγορές και με ορίζοντα που φτάνει έως το 2030.

Πίσω από τις συμφωνίες με τα ασιατικά ναυπηγεία διαμορφώνεται μια ευρύτερη στρατηγική. Οι υψηλές τιμές των μεταχειρισμένων επιτρέπουν στους πλοιοκτήτες να αποχωρίζονται μεγαλύτερης ηλικίας πλοία σε ιδιαίτερα ισχυρές αποτιμήσεις και να κατευθύνουν μέρος αυτής της ρευστότητας στην ανανέωση των στόλων τους.

Η ένταση αυτής της επενδυτικής στροφής είχε φανεί ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, οι νέες παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων είχαν αυξηθεί πάνω από 200% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 24% της παγκόσμιας δραστηριότητας νέων παραγγελιών.

Και όσα ακολούθησαν δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για μια συγκυριακή έκρηξη.

Η Dynacom Tankers, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επενδυτικής κίνησης στα μεγάλα δεξαμενόπλοια. Η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα των VLCC, με τέσσερα επιπλέον πλοία στη Hengli, ανεβάζοντας το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο ναυπηγείο στα 20, ενώ έχει συνδεθεί και με πρόγραμμα 12 VLCC στη Hudong-Zhonghua, με τον χρονικό ορίζοντα των παραδόσεων να εκτείνεται έως το 2030.

Το μέγεθος της επένδυσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα VLCC δεν αποτελεί απλώς τοποθέτηση στη σημερινή ισχυρή αγορά των tankers. Αποτελεί στοίχημα για τις ενεργειακές θαλάσσιες μεταφορές της επόμενης δεκαετίας.

Στα μικρότερα δεξαμενόπλοια, η Pantheon Tankers έχει προσθέσει δύο MR περίπου 50.000 dwt στην COSCO Guangdong, ενώ η TOP Ships, συμφερόντων Ευάγγελου Πιστιόλη, διαθέτει τρία νέα MR tankers υπό ναυπήγηση.

Η ίδια κινητικότητα καταγράφεται και στο ξηρό φορτίο. Η Goldenport ενίσχυσε το πρόγραμμα των Ultramax με δύο ακόμη πλοία περίπου 63.500 dwt στο Nantong Xiangyu, ανεβάζοντας το σχετικό πρόγραμμα στα τέσσερα πλοία, με παραδόσεις το 2029.

Παράλληλα, η Minerva Marine, συμφερόντων Ανδρέα Μαρτίνου, έχει κινηθεί δυναμικά προς τα containerships, έχοντας συνδεθεί με εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων στη Hengli.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του ελληνικού orderbook. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό στοίχημα. Τα ελληνικά κεφάλαια κατευθύνονται ταυτόχρονα σε VLCC, Suezmax, Aframax/LR2, MR, bulk carriers και containerships. Με αυτόν τον τρόπο οι όμιλοι απλώνουν τις επενδύσεις τους σε διαφορετικούς ναυτιλιακούς κύκλους και αποφεύγουν την απόλυτη εξάρτηση από μία μόνο αγορά.

Την ίδια στιγμή, στην αγορά μεταχειρισμένων συμβαίνει το αντίστροφο: οι υψηλές αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες εξόδου από μεγαλύτερης ηλικίας πλοία.

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 19χρονο Suezmax Sonangol Namibe, κατασκευής 2007, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε για λίγο κάτω από 50 εκατ. δολάρια. Μια τέτοια τιμή για πλοίο αυτής της ηλικίας δείχνει πόσο ισχυρή παραμένει η αγορά των secondhand tankers και εξηγεί γιατί αρκετοί πλοιοκτήτες επιλέγουν να πουλήσουν τώρα.

Κάπως έτσι, οι πωλήσεις και οι νέες παραγγελίες γίνονται κομμάτια της ίδιας εξίσωσης. Το παλαιότερο πλοίο φεύγει σε υψηλή αποτίμηση και το κεφάλαιο επιστρέφει στον στόλο μέσα από ένα νεότευκτο.

Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Ένα πλοίο που θα παραδοθεί το 2028 ή το 2029 θα πρέπει να λειτουργήσει σε ένα πολύ διαφορετικό κανονιστικό και ενεργειακό περιβάλλον. Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές και το κόστος συμμόρφωσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμπορική αξία ενός πλοίου. Για έναν μεγάλο όμιλο, επομένως, η αντικατάσταση μεγαλύτερης ηλικίας tonnage δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας αλλά και μελλοντικής ανταγωνιστικότητας.

Η στρατηγική δεν είναι χωρίς ρίσκο. Οι σημερινές παραγγελίες δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια για πλοία που θα μπουν στην αγορά έπειτα από δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια, όταν οι ναύλοι και η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί.

Οι Έλληνες, όμως, φαίνεται να εκμεταλλεύονται ένα σπάνιο παράθυρο: πουλούν ακριβά το παλιό, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν από σήμερα τη χωρητικότητα που θέλουν για αύριο.

Γι’ αυτό και το ελληνικό orderbook εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα stories της ναυτιλίας το 2026. Δεν αποτυπώνει απλώς έναν νέο γύρο παραγγελιών. Δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του ελληνόκτητου στόλου βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αλλαγής γενιάς.

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