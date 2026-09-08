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Ο Γκάρι Σίλινγκ, οικονομολόγος του Στάνφορντ και πρώην στέλεχος της Merrill Lynch, γνωστός κυρίως για την πρόβλεψή του σχετικά με τη φούσκα των dot-com και την κρίση των ακινήτων του 2008, επιμένει στην άποψή του ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα εισέλθουν σε ύφεση κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Σε ανάλυση που δημοσίευσε πρόσφατα, ο Σίλινγκ επεσήμανε έναν συγκεκριμένο τομέα ανησυχίας: τον αμερικανικό καταναλωτή.

Τα νοικοκυριά εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα, καθώς το κόστος της ενέργειας παραμένει υψηλό και τα επιτόκια φαίνεται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην αμερικανική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα του ΑΕΠ. Η ανώτερη εισοδηματική τάξη στις ΗΠΑ συνεχίζει να δαπανά, αλλά υπάρχει ο φόβος ότι τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος περιορίζουν τις δαπάνες τους, καθώς αισθάνονται την πίεση του αυξημένου κόστους διαβίωσης σε πολλαπλά μέτωπα.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις έδειξαν ότι οι Αμερικανοί περιόρισαν σημαντικά τις δαπάνες τους τον Ιούλιο. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,6% τον μήνα.

«Ένας σημαντικός παράγοντας για τα αδύναμα στοιχεία του Ιουλίου ήταν η εξάντληση των χρημάτων από τις επιστροφές φόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα οποία τους τελευταίους μήνες πιθανότατα δαπανήθηκαν όχι τόσο για προαιρετικές αγορές όσο για πιο ακριβά και μη προαιρετικά αγαθά, όπως βενζίνη και είδη διατροφής», τόνισε ο Σίλινγκ.

Το 71% των Αμερικανών μεσαίου εισοδήματος δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος διαβίωσης, σύμφωνα με έρευνα της Primerica για το β’ τρίμηνο. Το 59% δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η οικονομία θα επιδεινωθεί κατά το επόμενο έτος.

Το 32% των Αμερικανών μεσαίου εισοδήματος δήλωσε ότι το χρέος από πιστωτικές κάρτες αυξήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την έρευνα της Primerica.

Οι αιτήσεις πτώχευσης επίσης αυξάνονται. Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσιο επίπεδο μέχρι τον Ιούνιο, όπως ανέφερε ο Σίλινγκ.

Το ποσοστό προσωπικών αποταμιεύσεων, που αντανακλά το πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι Αμερικανοί, έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι Αμερικανοί αποταμίευσαν κατά μέσο όρο το 3% του διαθέσιμου προσωπικού τους εισοδήματος τον Ιούλιο, σε σύγκριση με ποσοστό προσωπικών αποταμιεύσεων άνω του 9% τον Ιούλιο του 2021.

Ορισμένες μεγάλες αλυσίδες λιανικής αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες. Ο Σίλινγκ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Walmart, η τιμή της μετοχής της οποίας έχει καταρρεύσει κατά 20% από το υψηλό που σημείωσε τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Η τελευταία πτώση της μετοχής προκλήθηκε από την έκθεση αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου, η οποία έδειξε σημάδια ότι όλο και περισσότεροι αγοραστές περιορίζουν τις δαπάνες τους.

Τα καταστήματα φθηνών προϊόντων (dollar stores) και άλλοι λιανοπωλητές με εκπτώσεις, από την άλλη πλευρά, ανθούν. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% στο Dollar Tree, 3,5% στο Dollar General και 14,1% στο Five Below το τελευταίο τρίμηνο.

«Η στροφή προς αυτού του είδους τα καταστήματα παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο, αρχικά το 2021 και το 2022 ως επακόλουθο της πανδημίας και στη συνέχεια πάλι από πέρυσι, εν μέσω των δασμών του Τραμπ και των επιπτώσεων του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν», προσέθεσε ο Σίλινγκ σύμφωνα με το Business Insider.

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