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Μείωση εσόδων για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε η Xiaomi, καθώς η κινεζική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphones στον κόσμο.

Η εταιρεία, με έδρα το Πεκίνο και δραστηριότητες τόσο στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων όσο και στην αυτοκινητοβιομηχανία, κατέγραψε πτώση εσόδων 5,2%, στα 107,2 δισ. γουάν (16,1 δισ. δολάρια), κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η επίδοση ήταν ελαφρώς καλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μείωση εσόδων κατά 6%.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της Xiaomi κατέρρευσαν κατά 68%, υποχωρώντας στα 3,9 δισ. γουάν την ίδια περίοδο.

Η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ελλείψεις στα τσιπ μνήμης

Η ακόρεστη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης για τσιπ μνήμης έχει δημιουργήσει σοβαρή έλλειψη συμβατικών μικροκυκλωμάτων, πλήττοντας τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κατάσταση έχει αναγκάσει εταιρείες κατασκευής smartphones, από την Apple έως τη Xiaomi, να αυξήσουν τις τιμές των συσκευών τους.

Ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκτόξευση του κόστους των μνημών αποδεικνύονται τα οικονομικά smartphones της Xiaomi.

Προκειμένου να περιορίσει τις ζημίες, η εταιρεία αναγκάστηκε να περικόψει δραστικά την παραγωγή των συσκευών χαμηλότερης κατηγορίας τιμής.

Οι αποστολές smartphones της Xiaomi μειώνονται από το πρώτο τρίμηνο του έτους, με την πτώση να προσεγγίζει το 30% κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι υποχώρησης 20% για το σύνολο της αγοράς, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Counterpoint Research.

Στροφή στα ακριβότερα smartphones για τη στήριξη των εσόδων

Παρά τη σημαντική πτώση των πωλήσεων σε αριθμό συσκευών, η Counterpoint επισημαίνει ότι η διψήφια ποσοστιαία αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των κινητών της Xiaomi έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση των εσόδων της από την κατηγορία των smartphones.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη στρατηγική μετατόπιση της εταιρείας από τα οικονομικά μοντέλα προς τις συσκευές υψηλότερης κατηγορίας τιμής (premium).

Το νεότερο Xiaomi 18 Fold, που κυκλοφόρησε στα τέλη του τρίτου τριμήνου, κοστίζει περισσότερα από 10.000 γουάν.

Με το συγκεκριμένο μοντέλο, η εταιρεία επιχειρεί να ανταγωνιστεί το iPhone Duo της Apple, καθώς και αντίστοιχες συσκευές της Huawei Technologies, στην αγορά των ακριβών smartphones.

Τα νέα υβριδικά SUV και το στοίχημα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Παράλληλα, η Xiaomi παρουσίασε κατά το τρίτο τρίμηνο μια νέα σειρά υβριδικών οχημάτων ελεύθερου χρόνου (SUV).

Η ισχυρή αρχική ζήτηση για τη σειρά SkyNomad εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αντιστάθμιση της εξασθένησης των παραδόσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Xiaomi, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται από το υψηλό κόστος παραγωγής smartphones, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου.