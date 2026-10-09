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Η μετοχή της Xiaomi Corp. κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούλιο, καθώς η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε ισχυρές παραγγελίες για το νέο SUV SkyNomad.

Η μετοχή της Xiaomi ενισχύθηκε έως και 9,2% στο Χονγκ Κονγκ, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο συγκέντρωσε περισσότερες από 70.000 παραγγελίες μέσα στον πρώτο μήνα από την κυκλοφορία του.

Η εξέλιξη δίνει μια σημαντική ανάσα στη μετοχή, η οποία έχει υποχωρήσει περίπου 35% από τις αρχές του έτους, καθώς η Xiaomi βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο του κόστους πρώτων υλών και τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, αυξάνονται οι αμφιβολίες για την ικανότητά της να πετύχει τον ετήσιο στόχο παραδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων.

Ισχυρές παραγγελίες για το SkyNomad

Οι 70.000 παραγγελίες του SkyNomad μέσα στον πρώτο μήνα θεωρούνται θετική ένδειξη για την πορεία της Xiaomi στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτές της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων ο Timothy Zhao, εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι χαμηλότερος από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες της αγοράς, ωστόσο θεωρούν πως η ανακοίνωση στηρίζει συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική της Xiaomi στα ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, οι αναλυτές αναμένουν ότι νέα μοντέλα και ανανεωμένες εκδόσεις υφιστάμενων μοντέλων θα ενισχύσουν περαιτέρω τις παραδόσεις της εταιρείας στην Κίνα.

Άνοδος για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Η άνοδος δεν περιορίστηκε στη Xiaomi. Οι μετοχές άλλων μεγάλων κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με τις BYD και Li Auto να καταγράφουν κέρδη άνω του 4% η καθεμία.

Οι χρηματιστές απέδωσαν μέρος της ανόδου στις κινήσεις κάλυψης short θέσεων από επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για θέσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη χρηματοδότηση long τοποθετήσεων σε μετοχές εταιρειών που συνδέονται με το AI hardware.

Έτσι, η ισχυρή επίδοση του SkyNomad λειτούργησε ως καταλύτης για τη Xiaomi, ενώ παράλληλα ενίσχυσε συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κινεζικό κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων.

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