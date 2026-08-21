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Αναπάντεχη βελτίωση σημείωσε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, καθώς η μεταποίηση κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων τεσσάρων ετών, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις και το ενεργειακό κόστος.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη ενισχύθηκε στις 52,1 μονάδες τον Αύγουστο από 52 τον Ιούλιο, παραμένοντας άνετα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση εξέπληξε θετικά τους αναλυτές σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν υποχώρηση στις 51,7 μονάδες.

Η θετική έκπληξη προήλθε από την περιφέρεια της ευρωζώνης, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες υστέρησαν των προσδοκιών. Η Γερμανία παρέμεινε μεν σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά η Γαλλία βυθίστηκε περαιτέρω σε περιοχή συρρίκνωσης.

Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της S&P Global Market Intelligence, χαρακτήρισε τη μεταποίηση ως τον πρωταγωνιστή της περιόδου. Όπως σημείωσε, πέρα από τη δημιουργία προληπτικών αποθεμάτων από τις επιχειρήσεις, καταγράφονται ενθαρρυντικά σημάδια αύξησης της ζήτησης για τεχνολογικά προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για εξοπλισμό λόγω των αυξημένων αμυντικών δαπανών — παράγοντες που εξηγούν τα εντυπωσιακά παραγωγικά κέρδη της Γερμανίας.

Η οικονομία των 21 κρατών-μελών επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή απέναντι στους «ανέμους» που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προσπερνώντας τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ήδη από το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 0,4%, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η διατήρηση αυτής της δυναμικής θα εξαρτηθεί άμεσα από την εξέλιξη της κρίσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι πλήρεις επιπτώσεις του πρώτου ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί.

Στη Φρανκφούρτη, οι αξιωματούχοι σταθμίζουν την αναγκαιότητα μιας νέας αύξησης των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σκαρφάλωσε ελαφρώς στο 2,9% τον Ιούλιο, απομακρυνόμενος από τον στόχο του 2%.

Παρά την υποχώρηση των τιμών σε μεταποίηση και υπηρεσίες τον Αύγουστο, η ανάκαμψη των προσλήψεων και ο επίμονος πληθωρισμός διατηρούν ζωντανό το ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης επιτοκίων το επόμενο διάστημα, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια παρέμβαση 25 μονάδων βάσης τον ερχόμενο μήνα.

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