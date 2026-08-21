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Δεδομένης της ανόδου που έχει προηγηθεί από το ξεκίνημα της χρονιάς η διατήρηση της δυναμικής της εταιρικής κερδοφορίας αποτελεί βασικό ζητούμενο για την αντοχή της αγοράς στο δυσοίωνο μίγμα νέων της τρέχουσας επικαιρότητας. Οι αβεβαιότητες, αντί να υποχωρούν καθώς διανύουμε το δεύτερο μισό του 2026 δείχνουν να εντείνονται, αυξάνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στις αγορές. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά έχουν αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, αντανακλώντας τις ανησυχίες για νέα έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, το αργό πετρέλαιο και τα βασικά παράγωγά του διαπραγματεύονται σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να απορροφηθούν από τις οικονομίες χωρίς συνέπειες στις τιμές των αγαθών.

Διαμορφώνεται έτσι ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό μείγμα υψηλού ενεργειακού κόστους, επίμονου πληθωρισμού και ακριβότερου χρήματος, το οποίο απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα και να ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις αγορές. Κερασάκι στην… τούρτα η υπόθεση με τα θαλάσσια πάρκα η οποία προσθέτει ένα ειδικό, επιμέρους γεωπολιτικό ρίσκο σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και η αντίστροφη μέτρηση προς τις εθνικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει.

Παρόλα αυτά αχτίδα αισιοδοξίας αποτελούν τα ως τώρα δημοσιευμένα αποτελέσματα των 27 εισηγμένων εταιριών. Αν και το δείγμα γραφής είναι μικρό (19% του συνόλου) αφορά το 72% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ αποτελώντας μια ασφαλή ένδειξη της τάσης στις βασικές γραμμές της κερδοφορίας. Το ταμείο του εξαμήνου καταγράφει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,5% στα 33,1 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 6,4 δισ. ευρώ (+45%) και καθαρά κέρδη 5,9 δισ. ευρώ υψηλότερα κατά 37,5%. Όσες εταιρίες έχουν δημοσιεύσει μεγέθη είναι κερδοφόρες με τις 16 να δείχνουν αύξηση των κερδών. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ένα σημαντικό μέρος της ισχυρής αύξησης των κερδών από τις εμποροβιομηχανικές εταιρίες προέρχεται από την υπεραξία αποτίμησης αποθεμάτων η οποία προσθέτει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη. Ακόμα και έτσι η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη παραμένει σημαντική καθώς σε προσαρμοσμένο επίπεδο βρίσκεται στο 33,9%.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι τράπεζες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ τα διυλιστήρια κινούνται προς μια χρήση-ρεκόρ τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και παραγωγής ταμειακών ροών. Θετικές παραμένουν επίσης οι προοπτικές για τις εταιρείες ενέργειας, παιγνίων και μεταλλουργίας, καθεμία για τους δικούς της επιμέρους λόγους. Πέρα, όμως, από την πορεία της κερδοφορίας, η έγκαιρη άντληση κεφαλαίων που προηγήθηκε από το ΧΑ ενδέχεται να αποδειχθεί κίνηση στρατηγικής προνοητικότητας, εφόσον οι συνθήκες χρηματοδότησης επιβαρυνθούν περαιτέρω και το κόστος του χρήματος παραμείνει υψηλό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επί του παρόντος, τα εταιρικά κέρδη δεν φαίνεται να απειλούνται ουσιαστικά από τις τρέχουσες αρνητικές εξελίξεις, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καθοριστικός παράγοντας, ωστόσο, θα είναι η διάρκειά τους: όσο περισσότερο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα το ενεργειακό κόστος, οι αποδόσεις των ομολόγων και η γεωπολιτική ένταση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να μετακυλιστούν οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, στις επενδύσεις και, τελικά, στα περιθώρια κερδοφορίας. Σε κάθε περίπτωση η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα των εξελίξεων απαιτούν αυξημένο βαθμό εγρήγορσης, καθώς η ανθεκτικότητα που καταγράφεται σήμερα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αβεβαιότητας.

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