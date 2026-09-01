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Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αναπτύχθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, καθώς οι νέες παραγγελίες σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση από τις αρχές του 2022 και η παραγωγή επιταχύνθηκε σημαντικά, σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το Reuters.

Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες τον Αύγουστο από 51,9 τον Ιούλιο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Μάιο του 2022. Η τελική μέτρηση διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 52,8 μονάδων.

Οι τιμές του PMI πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας.

«Η έκθεση PMI του Αυγούστου παρέχει τις σαφέστερες ενδείξεις μέχρι σήμερα ότι η βιομηχανική οικονομία της Ευρωζώνης έχει καταφέρει να ξεπεράσει τόσο το σοκ στις τιμές του πετρελαίου όσο και τις διαταραχές στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τζο Χέις, ανώτερος οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως πρόσθεσε, η ισχυρότερη αύξηση των παραγγελιών, η οποία εν μέρει οφείλεται στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε η επέκταση να έχει συνέχεια.

Ισχυρότερες παραγγελίες από τις αρχές του 2022

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τις αρχές του 2022, ενώ ιδιαίτερα θετικό μήνυμα έστειλε η εξωτερική ζήτηση.

Οι εξαγωγικές παραγγελίες αυξήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 4,5 χρόνια, προσφέροντας σημαντική στήριξη στη μεταποιητική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι πωλήσεις προς το εξωτερικό στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Παράλληλα, επιταχύνθηκε η αύξηση της εργοστασιακής παραγωγής, με τον σχετικό υποδείκτη να ανεβαίνει στις 53,3 μονάδες τον Αύγουστο από 52,9 τον Ιούλιο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 54 μηνών.

Τη μεγαλύτερη ώθηση στην παραγωγή έδωσαν τα ενδιάμεσα αγαθά, όπως χημικά προϊόντα, μέταλλα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Γερμανία και Γαλλία οδηγούν την ανάκαμψη

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη Γερμανία, όπου η μεταποίηση κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική βελτίωση της Ευρωζώνης.

Θετική ήταν και η συμβολή της Γαλλίας.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη σε ολόκληρη την περιοχή. Η Ιταλία πέρασε σε συρρίκνωση για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, ενώ και η Ισπανία βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος.

Μια ακόμη αξιοσημείωτη εξέλιξη καταγράφηκε στην απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων στη μεταποίηση παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος, βάζοντας τέλος σε περισσότερα από τρία χρόνια συνεχόμενων μηνιαίων μειώσεων.

Υποχωρούν οι πιέσεις στο κόστος

Θετικά μηνύματα προέκυψαν και από το μέτωπο των τιμών.

Ο πληθωρισμός στο κόστος εισροών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι τιμές πώλησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

«Η περαιτέρω αποκλιμάκωση των αυξήσεων στις τιμές παραγωγού, ακόμη και εν μέσω της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας στην αγορά πετρελαίου, συμβάλλει στον περιορισμό των ευρύτερων ανησυχιών για τον πληθωρισμό», ανέφερε ο Χέις.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού αρχίζει να σταθεροποιείται, ενώ οι δείκτες τιμών του PMI παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να ενισχύσει την επιφυλακτική στάση των υπευθύνων νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Στο 3,3% αναμένεται ο πληθωρισμός

Η βελτίωση στη μεταποίηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς τα επίσημα στοιχεία που αναμένονται την Τρίτη εκτιμάται ότι θα δείξουν νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη αναμένεται να έχει αυξηθεί στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9%, απομακρυνόμενος ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Αύγουστο, η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στη συνέχεια, η κεντρική τράπεζα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική τουλάχιστον έως τα μέσα του 2027.

Παρά τις προκλήσεις, η εμπιστοσύνη των μεταποιητικών επιχειρήσεων συνέχισε να ενισχύεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα, με την αισιοδοξία για τις προοπτικές των επόμενων 12 μηνών να ανεβαίνει πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

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