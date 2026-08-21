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Την επόμενη ημέρα των Επιχειρηματικών Πάρκων, με νέες επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που μπορούν να περιορίσουν το κόστος για τη βιομηχανία, σχεδιάζει η ΕΤΒΑ, μετά την ολοκλήρωση έργων ύψους σχεδόν 50 εκατ. ευρώ με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται πλέον η αναζήτηση νέων επενδυτικών εργαλείων, αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στην Αττική, για το οποίο υπάρχει ήδη μελέτη σκοπιμότητας και έχουν εξεταστεί ενδεικτικές τοποθεσίες.

Στη συνέντευξή του στο newmoney, ο CEO της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, Αθανάσιος Ψαθάς, αναδεικνύει ως κρίσιμο ζήτημα την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα και η Μεταμόρφωση, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που δημιουργεί η έλλειψη οργανωμένων υποδομών και κανόνων ασφάλειας. Παράλληλα, θέτει στο τραπέζι την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης των Επιχειρηματικών Πάρκων με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα μεγάλα λιμάνια, ενώ περιγράφει τις πρωτοβουλίες για το ενεργειακό κόστος και το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνεργασία ΕΤΒΑ–ΔΥΠΑ, μέσω της οποίας σχεδιάζεται να εκπαιδευτούν σε βάθος πενταετίας έως 25.000 νέοι και νέες, με τις ειδικότητες να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα. Στόχος, όπως επισημαίνει, είναι η ΕΤΒΑ να εξελιχθεί από διαχειριστή βιομηχανικών υποδομών σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών και ανάπτυξης για την ελληνική παραγωγή.

Κύριε Ψαθά, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ολοκλήρωσε, εντός χρονοδιαγράμματος, έργα σχεδόν 50 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ και ποιο είναι το απτό όφελος για το κόστος και την ανταγωνιστικότητά τους;

Τα έργα που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα, με την αρωγή του ΤΑΑ αποτελούν το μεγαλύτερο εμπροσθοβαρές έργο για την ενίσχυση της βιομηχανίας τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας. Η χρηματοδότηση σε ποσοστό 50% από το Κράτος και την ΕΕ, και η δυνατότητα που έδωσε η ΕΤΒΑ για κάλυψη του υπόλοιπου ποσού και την ανάκτησή του σταδιακά από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις αποτελεί υπόδειγμα στήριξης και πελατοκεντρικής προσέγγισης για τις επιχειρήσεις πελάτες του.

Επί της ουσίας με τα έργα ΤΑΑ, όλες οι ΒΙΠΕ αναβάθμισαν τις υποδομές ύδρευσης, ασφάλειας αλλά και το οδικό δίκτυο. Αντικαταστήσαμε το παλιό δίκτυο ύδρευσης που είχε απώλειες λόγο παλαιότητας και επενδύουμε στην καινοτομία και σε νέες τεχνολογικές λύσεις. Ενισχύεται το οδικό δίκτυο και εν γένει θωρακίζουμε τα Επιχειρηματικά Πάρκα με υποδομές αξιόπιστες και επικαιροποιημένες για τα επόμενα 30 χρόνια.To ίδιο ισχύει και για τις Μονάδες Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΑΚ) που έγιναν αποδοτικότερες, με νέες τεχνολογίες και μικρότερο κόστος για τους χρήστες. Παράλληλα όλα αυτά υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που έθετε το ΤΑΑ και με έναν και μόνο άξονα: την ενίσχυση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην παροχή των βασικών υπηρεσιών και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και ασφάλειας για όλους τους πελάτες μας.

Μετά, λοιπόν, την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ποιο είναι το επόμενο επενδυτικό βήμα της ΕΤΒΑ; Υπάρχει νέος κύκλος έργων ή επεκτάσεων που σχεδιάζεται;

Στην ΕΤΒΑ πάντα εργαζόμαστε για την ενίσχυση των Επιχειρηματικών μας Πάρκων προς όφελος των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων. Ήδη εξετάζουμε νέες ευκαιρίες και επενδυτικά εργαλεία με προτεραιότητα εκείνα τα Πάρκα που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ΤΑΑ. Όμως, προχωρούμε και σε ένα ευρύ πλαίσιο νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας με έμφαση στην Ασφάλεια, τη στήριξη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις – με τη δημιουργία Ιατρείων- παρουσία επιλογών για σίτιση, υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα ενέργειας, επικοινωνίας αλλά και πρόβλεψη για ειδικούς χώρους στάθμευσης για μεγάλα οχήματα. Αυτές οι υπηρεσίες ενισχύουν το έργο των επιχειρήσεων. Μειώνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις, μειώνουν τις επισφάλειες και δίνουν μεγαλύτερη αξία στο παραγόμενο. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα, σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ, να προχωρήσουμε και στη δημιουργία Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα. Στην ΕΤΒΑ βλέπουμε τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα ενισχυμένης επιχειρηματικότητας, το οποίο αναβαθμίζουμε συνεχώς, δημιουργώντας περισσότερη αξία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτά και για την ελληνική βιομηχανία συνολικά.

Έχετε αναφέρει ότι η ΕΤΒΑ διαθέτει μελέτη για τη δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στην Αττική. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και τι απαιτείται για να προχωρήσει;

Βασικό εργαλείο για την εξυγίανση την άτακτης βιομηχανικής συγκέντρωσης που απειλεί την Αττική και θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια για εργαζόμενους, κατοίκους και επιχειρήσεις θα είναι η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) στα όρια της Αττικής βάσει των πραγματικών αναγκών της βιομηχανίας με σύγχρονες υποδομές και έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Η ΕΤΒΑ έχει προβεί σε αναλυτικές μελέτες για αυτό το ενδεχόμενο και μπορεί άμεσα να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο εάν Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Φορείς συνεργαστούν όπως χρειάζεται. Υπάρχει έτοιμη σχετική μελέτη σκοπιμότητας και ενδεικτικές τοποθεσίες που θα μπορούσε να δημιουργηθεί Επιχειρηματικό Πάρκο στον Νομό Αττικής με μία και μόνο προϋπόθεση: όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούμε με ανοιχτό πνεύμα, χωρίς ψευδό διλήμματα και στόχο της ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας.

Την ίδια στιγμή η Αττική εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλες άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως στον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα και τη Μεταμόρφωση. Πόσο σοβαρό είναι σήμερα το πρόβλημα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Πράγματι σήμερα οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις αποτελούν πηγή ανησυχίας για τους πολίτες, απειλούν το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες αστάθειας και ανασφάλειας για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί. Δεν είναι μόνο η έλλειψη υποδομών, ούτε η κατάφορη καταπάτηση περιβαλλοντικών νόμων και κανόνων ασφάλειας για εργαζόμενους, επιχειρηματίες και πολίτες. Το ερώτημα που καλό θα είναι να μην κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι τι θα συμβεί αν υπάρξει μια μεγάλη πυρκαγιά ή πλημμύρα σε κάποια από αυτές τις περιοχές άναρχης βιομηχανικής συγκέντρωσης; Η λύση είναι μια ολιστική αναδιοργάνωση που θα αντιστρέψει τις βολικές στρεβλώσεις του παρελθόντος. Υπάρχουν άλλωστε και οι τρόποι και οι αρωγοί προς αυτή την κατεύθυνση. Οι οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως η ΕΤΒΑ γνωρίζουν τι σημαίνει υποδομές, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Αν το Κράτος και οι αρμόδιοι φορείς επιθυμούν, η ΕΤΒΑ με την πολύχρονη εμπειρία και γνώση της με συγκεκριμένες νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις μπορεί να συνεισφέρει στην αλλαγή της εικόνας αναρχίας στην Αττική και αλλού. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε πριν η πραγματικότητα μας επιβάλλει τις συνέπειες της μη λύσης του.

Υπάρχουν και σχέδια την επέκταση υφιστάμενων ΒΙΠΕ; Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίζετε τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές;

Η ΕΤΒΑ είναι έτοιμη με την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εξετάσει σε συνεργασία με την Πολιτεία τη δημιουργία νέων Ε.Π ή και την επέκταση των υφισταμένων. Αν έπρεπε να αναφέρουμε γεωγραφικά κάποιες περιοχές θα ανέφερα την Αττική, την Μακεδονία και την Θράκη.

Ένα, πάντως διαχρονικό ζητούμενο είναι η διασύνδεση των Επιχειρηματικών Πάρκων με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα λιμάνια. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες σήμερα και ποιες περιοχές έχουν προτεραιότητα;

Η βιομηχανία χωρίς συντονισμένες μεταφορές είναι σαν γίγαντας με πήλινα πόδια. Τα παραγόμενο πρέπει να μπορεί να διακινηθεί με ασφάλεια, ταχύτητα και σε ανταγωνιστικό κόστος στις αγορές. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται η αναγκαία κινητικότητα που ενισχύει την παραγωγή, στηρίζει τις εξαγωγές και αναβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα των αγορών. Σήμερα οι επιχειρήσεις είναι δέσμιες των οδικών μεταφορών. Αυτό σημαίνει κόστος, χρόνο και παράπλευρα επιβάρυνση του οδικού δικτύου σε περιφέρεια και κέντρο. Χρειάζεται το τρένο να προσεγγίσει τα Επιχειρηματικά Πάρκα και να φτάνει μέχρι τα κρίσιμα λιμάνια της χώρας: Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πειραιά και Πάτρα. Και βέβαια διασύνδεση και με τα μεγάλα αεροδρόμια για τις εμπορικές αερομεταφορές. Ένα ενιαίο σύστημα που θα ενισχύσει την εθνική βιομηχανία και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων.

Ποια είναι σήμερα η πληρότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων της ΕΤΒΑ; Υπάρχει αυξημένη ζήτηση από νέες βιομηχανίες ή άλλους επενδυτές και ποιους κλάδους αφορά;

Υπάρχουν Επιχειρηματικά Πάρκα όπως αυτό της Θεσσαλονίκης που είναι σχεδόν εξαντλημένα. Γενικότερα η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται στις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις που επιλέγουν τα Ε.Π της ΕΤΒΑ. Συγχρόνως, υπάρχουν και τοπικές ιδιαιτερότητες όπως το Hubτων φαρμακευτικών που έχει δημιουργηθεί στο Ε.Π της Τρίπολης, τις νέες μεγάλες επενδύσεις σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή για να αναφέρω μερικές.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικό ζήτημα για τη βιομηχανία. Πώς μπορεί μια οργανωμένη ΒΙΠΕ να συμβάλει στη μείωσή του και ποιες πρωτοβουλίες εξετάζετε ως ΕΤΒΑ προς αυτή την κατεύθυνση;

Βάσει του νόμου τα θέματα ενέργειας αποτελούν διμερή σχέση ανάμεσα στον πάροχο ενέργειας και την επιχείρηση. Όμως, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας προσφέρουμε συμβουλευτικά λύσεις για θέματα ενέργειας για τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις μέσω του εξειδικευμένου Τμήματος Ενέργειας που έχουμε αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού που σταδιακά θα προσφέρει λύσεις εναλλακτικών επιλογών με χαμηλό κόστος και αξιοπιστία.

Ακόμη ένα μεγάλο ζήτημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού. Πώς φιλοδοξεί να συμβάλει η συνεργασία της ΕΤΒΑ με τη ΔΥΠΑ στην κάλυψη αυτού του κενού;

Το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού είναι και υπαρκτό και επείγον. Για αυτό ακριβώς αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο που καλείται να υπηρετήσει η βιομηχανία συνεργαστήκαμε με τη ΔΥΠΑ και δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε πρόγραμμα που πρώτα καταγράφει τις ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και βάσει αυτών προκηρύσσονται μέχρι και 25.000 θέσεις μαθητείας αποκλειστικά για τις Εγκατεστημένες σε Ε.Π. εταιρείες.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ήδη έχει προγραμματιστεί και ειδική καμπάνια ενημέρωσης στα κοινωνικά δίκτυα με την ευγενική χορηγία της πρώτης ελληνικής ψηφιακής neobank, της Snappi. To πρόγραμμα ταιριάζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ανά Ε.Π. βάσει επιλεγμένων ειδικοτήτων. Απευθύνεται σε νέους 16 με 25 που θα εκπαιδευτούν και θα εργαστούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μαθητείας η οποία τους δίνει ανταγωνιστική αμοιβή και ασφάλεια από την πρώτη μέρα. Στόχος μας είναι στην επόμενη πενταετία να εκπαιδεύσουμε μέχρι 25.000 νέους και νέες που θα αποτελέσουν τη νέα ανταγωνιστική δύναμη για την ελληνική παραγωγή. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το πρόγραμμα και την προοπτική που δημιουργεί.

Τέλος, αν κοιτάξουμε πέντε χρόνια μπροστά, πώς θα θέλατε να είναι η ΕΤΒΑ και τα Επιχειρηματικά Πάρκα που διαχειρίζεται; Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας;

Το στοίχημα είναι ένα: να συνεχιστεί η σημαντική προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση της Βιομηχανίας για το καλό της εθνικής παραγωγής. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι με έμφαση σε λύσεις καινοτομίας, με χρήση νέων τεχνολογιών και Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και με εθνικές και διεθνείς συνεργασίες. Η ΕΤΒΑ είναι ο φορέας που θα συνεχίσει να δημιουργεί οικοσυστήματα ανάπτυξης.

(*Η ΕΤΒΑ διοργανώνει στις 27 Αυγούστου την πρώτη συναυλία σε εν λειτουργία Επιχειρηματικό Πάρκο στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστών στο Ε.Π Θεσσαλονίκης στη Σίνδο προς τιμήν της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με την οποία ξεκινά σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της πρόληψης. Και στις 3 με 5 Σεπτεμβρίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα εκπέμψει ζωντανά το ΕΤΒΑ ΒΙΠΕStudio από το χώρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην Αριστοτέλους και με αποκλειστική έρευνα για το πως βλέπει η κοινωνία την Βιομηχανία).

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