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Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την εκλογική άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε «κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας».

«Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η Μέρκελ σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, ενώ άσκησε κριτική στη στρατηγική του CDU και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD.

Η πρώην καγκελάριος τόνισε ότι η απλή αποστασιοποίηση από το ακροδεξιό κόμμα δεν αρκεί για να πείσει τους πολίτες, ζητώντας από τα δημοκρατικά κόμματα να παρουσιάσουν ένα σαφές πολιτικό σχέδιο για τη χώρα. «Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως το ασφαλιστικό και οι συντάξεις, ώστε να γίνει ξεκάθαρο γιατί μια συνεργασία με την AfD δεν αποτελεί επιλογή.

Παράλληλα, η Μέρκελ κάλεσε τα κόμματα να εγκαταλείψουν την «εμμονή» με τους δεξιούς λαϊκιστές και να επικεντρωθούν περισσότερο στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Όπως υπογράμμισε, η «εξατομικευμένη επικοινωνία» έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να ενισχύσουν την επαφή τους με την κοινωνία και να εξηγούν πιο αποτελεσματικά τις πολιτικές τους επιλογές.

Οι δηλώσεις της έγιναν στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία, με τη Μέρκελ να επιμένει ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αποτελεί πλέον βασική πρόκληση για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας.

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